Com AI, LG redefine o cuidado com as roupas durante a lavagem

Tecnologias inteligentes identificam o tipo de tecido e ajustam automaticamente o ciclo de lavagem para preservar as peças e otimizar o consumo

SÃO PAULO, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A inteligência artificial nos eletrodomésticos tem evoluído cada vez mais para transformar e facilitar a rotina doméstica. Hoje, algumas das máquinas lava e seca da LG Electronics do Brasil passam a reconhecer diferentes tipos de tecido e ajustam automaticamente os ciclos de lavagem para oferecer mais eficiência e proteção às peças.

HS

A empresa vem ampliando sua linha de soluções de lavanderia com tecnologias baseadas em inteligência artificial e produtos equipados com AI DD™, que utilizam sensores e algoritmos avançados para identificar características das roupas no tambor. Desta forma, a máquina adapta os movimentos de lavagem e ajudam a preservar os tecidos e melhorar o desempenho do ciclo.

A tecnologia está presente em diferentes soluções da marca, incluindo modelos da linha WashTower, que integra lavadora e secadora em um único conjunto vertical. Com a inteligência aplicada aos ciclos, os aparelhos conseguem equilibrar melhor o uso de água, energia e tempo de operação.

Lavanderia simplificada

Além da automação dos ciclos, a evolução das soluções de lavanderia busca simplificar a rotina doméstica. Recursos inteligentes permitem que o equipamento identifique a carga de roupas e ajuste automaticamente parâmetros de lavagem, reduzindo a necessidade de configurações manuais.

No LG InnoFest 2026 LATAM, evento em que a companhia apresentou seu portfólio mais recente para a região, a LG destacou soluções de lavanderia desenvolvidas com base em padrões de uso e preferências do consumidor latino-americano, reforçando a estratégia de inovação adaptada à realidade da região.

"Pensamos em tecnologias que ajudem a facilitar a rotina das pessoas. Com as nossas soluções, conseguimos unir AI, automatização, cuidado e sustentabilidade ao evitar desperdícios desnecessários", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Com o avanço da inteligência artificial nos eletrodomésticos, a tendência é que as soluções de lavanderia continuem evoluindo para oferecer experiências cada vez mais automatizadas, eficientes e alinhadas às necessidades da rotina doméstica.

Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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LG ELECTRONICS – SAC

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FONTE LG Electronics Brasil