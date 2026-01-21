Com apoio do BNDES, Consulado da Mulher investe R$ 5,3 milhões para fortalecer empreendedorismo feminino nas periferias de Manaus

Projeto inédito beneficiará mulheres ao longo de três anos com capacitação em finanças, planejamento, marketing e pessoas. Apoio ocorre no âmbito da Iniciativa BNDES Periferias que apoia comunidades das periferias brasileiras com foco na promoção da diversidade e redução da desigualdade

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Instituto Consulado da Mulher, organização sem fins lucrativos com 23 anos de experiência e que tem a Whirlpool (dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid) como principal mantenedora, recebeu apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a execução do projeto "Elas no Território". A iniciativa investirá mais de R$ 5,3 milhões em ações de inclusão socioprodutiva de mulheres em três comunidades de Manaus: Tarumã-Açu, Monte das Oliveiras e Santa Etelvina. Para além de capacitações e mentoria, as empreendedoras que se formalizarem durante o processo terão acesso a capital semente, com valor médio de R$ 2 mil, destinado à expansão ou fortalecimento do negócio. O projeto é parte da Iniciativa BNDES Periferias que apoia comunidades das periferias brasileiras com foco na promoção da diversidade e redução da desigualdade.

"Com o projeto "Elas no Território", selecionado pela Iniciativa BNDES Periferias e realizado em parceria com o Consulado da Mulher, reafirmamos nosso compromisso com a diversidade e o desenvolvimento inclusivo. Em Manaus, onde a vulnerabilidade social é um desafio significativo, fortalecemos a economia das periferias, apoiando diretamente 450 mulheres e impulsionando organizações sociais locais. É assim que transformamos realidades e ampliamos oportunidades", afirmou Ana Costa, superintendente da Área de Desenvolvimento Econômico e Gestão Pública do BNDES.

Com duração de três anos e dois meses, o projeto beneficiará empreendedoras, com foco em autonomia financeira, fortalecimento de negócios e geração de renda. Serão três ciclos anuais, contemplando 150 participantes por ano (50 por território). Cada ciclo oferecerá capacitação presencial em gestão empreendedora com temas como planejamento estratégico, finanças, marketing e sustentabilidade, formação técnica de 40 horas a serem identificadas no mapeamento do território, além de mentorias individuais e apoio técnico contínuo.

A metodologia combina as experiências bem sucedidas dos programas Empreende Mulher e Multiplica por Elas, ambos desenvolvidos pelo Consulado. O primeiro oferece capacitação empreendedora completa, com mais de 200 horas de conteúdo, enquanto o segundo atua no fortalecimento de organizações locais que replicam a metodologia em suas comunidades. As inscrições terão início em janeiro. Para obter mais detalhes sobre a seleção e os formulários disponíveis, acesse: https://www.bndes.gov.br/periferias.

"O projeto Elas no Território traduz a visão do BNDES de um desenvolvimento que nasce nos territórios e transforma realidades. Ao apoiar mulheres empreendedoras das periferias de Manaus, o Banco contribui para geração de renda, fortalecimento comunitário e inclusão produtiva, pilares centrais da agenda social do governo Lula", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A execução do projeto conta com três organizações parcerias para a sua implementação: Instituto Soul do Monte, Associação Semeando Integração e Cidadania (ASIC) e Lar Francisco de Assis, que apoiarão na condução das atividades nos territórios, e o Instituto Acariquara, responsável pelo mapeamento das potencialidades do território, monitoramento e avaliação.

"Unimos experiência em capacitação e gestão de projetos com a força de uma rede local comprometida em transformar realidades. O apoio do BNDES amplia o alcance dessa atuação, permitindo que mais mulheres possam prosperar em seus territórios e inspirar outras a fazer o mesmo", afirma Adriana Carvalho, Diretora Executiva do Consulado da Mulher.

Desde sua fundação, o Consulado da Mulher já impactou mais de 43 mil mulheres em todo o país, promovendo a inclusão produtiva de mulheres em comunidades vulneráveis. A parceria reforça o papel da organização na promoção da igualdade de oportunidades e no fortalecimento do empreendedorismo feminino e seu compromisso com a cidade de Manaus desde 2009.

Sobre o Instituto Consulado da Mulher - O Consulado da Mulher, que tem como principal mantenedora a Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, tem como propósito impulsionar a jornada das mulheres para que ocupem os espaços que desejarem, promovendo a inclusão produtiva e fortalecendo sua autonomia financeira, educacional e emocional. Com 23 anos de trajetória, a organização valoriza a diversidade, a colaboração e a cocriação, criando um ambiente inclusivo onde cada mulher é reconhecida e apoiada. Seu compromisso é transformar sonhos em conquistas, gerando impacto socioeconômico significativo nas comunidades. O Consulado acredita que a transformação é uma jornada contínua, moldando um futuro em que cada mulher possa alcançar seu potencial máximo e promover mudanças positivas ao seu redor.

Outras informações: www.consuladodamulher.org.br

BNDES Periferias - Desde 2024, está em curso o BNDES Periferias, iniciativa de apoio a periferias urbanas na redução de desigualdades. Nessa Chamada, são financiados projetos de geração de trabalho e renda por meio do empreendedorismo; construção e reforma de polos destinados à formação de microempreendedores; além de projetos Verdes, voltados para a agricultura urbana e periurbana, resiliência climática da periferia e economia circular. Também compõe o ecossistema de inclusão produtiva urbana do BNDES o Periferias Fortes, edital para desenvolvimento institucional de organizações sociais periféricas, via capacitação, mentoria e aporte financeiro.

Saiba mais: https://www.bndes.gov.br/periferias

