Com bom humor e o bulldog Luis Gustavo, LG lança nova linha de Lava e Seca "compacta por fora, gigante por dentro"

Campanha 100% digital usa o mascote da marca para reforçar a tecnologia da nova linha, que conta com ciclo especial para roupas de pets em todos os modelos.

Resumo da notícia

A LG Electronics lança sua nova linha de Lava e Seca no Brasil (modelos de 15kg, 16kg e 18kg), com o conceito "compacta por fora, gigante por dentro".

A campanha de lançamento, 100% digital, é estrelada pelo bulldog Luis Gustavo para comunicar o principal atributo da linha de forma divertida.

Toda a nova linha conta com o ciclo Pet Care, que remove pelos, 99% dos odores e alérgenos, conectando a campanha diretamente a uma funcionalidade do produto.

SÃO PAULO, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Para comunicar a tecnologia de sua nova linha de Lava e Seca, a LG Electronics (LG) lança uma campanha publicitária leve e divertida, cujo elemento central é o bulldog Luis Gustavo, o mascote da marca. A campanha, com estratégia "digital first", escala o pet como personagem para personificar o principal atributo dos lançamentos: máquinas compactas por fora, mas com uma capacidade gigante por dentro.

Estratégia criativa e o bulldog

A estratégia foi pensada para traduzir visualmente o desafio da falta de espaço nos lares brasileiros e apresentar a solução da LG de forma memorável. As peças de comunicação mostram o bulldog reagindo com curiosidade à enorme quantidade de roupas que cabem nos novos modelos. A escalação de Luis Gustavo, já conhecido pelo público, funciona como mais um elemento de humor na comunicação.

"Queríamos fugir da comunicação tradicional de eletrodomésticos, focada apenas em especificações técnicas. A escolha do bulldog Luis Gustavo traz carisma e traduz perfeitamente nossa principal mensagem: a nova linha é compacta por fora, mas gigante em capacidade e tecnologia", explica Anna Karina Pinto, diretora de Marketing da LG Brasil. "Esta campanha 'digital first' nos permite dialogar com os consumidores em seu ambiente, criando uma conexão emocional e uma ponte para falarmos de funcionalidades reais, como o ciclo Pet Care."

Funcionalidades e diferenciais

A presença do bulldog na campanha tem um propósito funcional, já que toda a nova linha conta com o ciclo Pet Care, funcionalidade que remove pelos, 99% dos odores e alérgenos de roupas e tecidos. Enquanto isso, os modelos se destacam por seus próprios diferenciais. A Lava e Seca de 18kg apresenta a nova inteligência artificial AI DD™ 2.0, que detecta não apenas o tipo de tecido, mas também o nível de sujeira, otimizando a lavagem. O modelo de 18kg conta ainda com um novo e intuitivo Display LCD para facilitar a usabilidade. Já o modelo de 15kg tem como atributo principal seu design "slim", sendo ainda mais compacto e ideal para espaços otimizados, com venda exclusiva através do site da marca.

Campanha digital

Totalmente digital, a campanha explorará redes sociais e um time de influenciadores para abordar desde dúvidas sobre lavagem até datas comemorativas, reforçando que a LG se comunica de forma acessível e alinhada às necessidades de quem usa seus produtos.

Disponibilidade

A nova linha de Lava e Seca LG já está disponível no site da LG e nos principais varejistas do país. Para mais informações e promoções de lançamento, acesse a página da campanha: https://www.lg.com/br/promocoes/lava-seca-oferta.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa .

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2957149/Picture1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil