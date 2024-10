Com descontos de até 50%, Amazon apresenta a Mega Oferta Amazon Prime

Evento acontece em 8 e 9 de outubro, exclusivamente para membros Amazon Prime

Entre os itens promocionais estão produtos de marcas como Estrela, Apple, Nintendo, Nivea, Samsung, Lego e Playstation

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Para ajudar seus membros Amazon Prime a se prepararem para as compras de fim de ano economizando, a Amazon acaba de anunciar algumas das muitas ofertas da Mega Oferta Amazon Prime, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro. Durante as 48 horas do evento, a empresa oferecerá descontos em produtos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, PlayStation, Nintendo, Black Skull, DUX, Nivea, Mondial, L'Oreal, Johnnie Walker e Orfeu. Serão milhões de ofertas em todo o mundo em categorias como dispositivos Amazon, eletrônicos, itens para casa, brinquedos, beleza e livros.

"Hoje, o Prime tem mais de 200 milhões de membros no mundo. Todos esses clientes têm acesso a uma ampla variedade de produtos com preços exclusivos, frete grátis e benefícios de entretenimento, como o Amazon Music e o Prime Video. A Mega Oferta Amazon Prime chega para celebrar esses clientes, e dar a oportunidade para eles economizarem ainda mais", conta Juliana Sztrajtman, diretora de varejo da Amazon Brasil.

Os consumidores que ainda não são Prime podem experimentar a assinatura gratuitamente se inscrevendo para um teste de 30 dias, basta acessar Amazon.com.br/prime.

Prepare-se para ofertas imperdíveis nesta Mega Oferta Amazon Prime! Confira alguns dos produtos que estarão em promoção durante a segunda edição do evento:

Dispositivos Amazon: Até 30% off em dispositivos Amazon - incluindo Echo Dot 5ª geração, Echo Show 5, Echo Show 15, Echo Buds, Fire TV Stick Lite e Kindle 11ª geração. Todos os dispositivos Amazon podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros e, ao realizar a compra do Kindle ou Fire TV Stick Lite à vista no Pix ou boleto, os clientes ganham +10% de desconto.*Os preços dos dispositivos podem sofrer alteração e os descontos podem ser encerrados a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade em estoque.

Smartphones: descontos em smartphones de marcas como Apple, Samsung, Motorola.

Cozinha: até 30% off em eletroportáteis (fritadeiras, liquidificadores, cafeteiras) de marcas como Mondial, Walita, Oster, Nespresso, Elgin.

Brinquedos e Jogos: até 25% off em jogos de tabuleiro e blocos de montar de marcas como Galápagos, Lego, Estrela, Hasbro.

Eletrônicos: até 40% off em TVs, caixas de som, soundbars e fones de ouvido de marcas como Philco, Samsung, JBL, LG.

Livros: até 50% off em livros das editoras Planeta, Grupo On Line, Sextante. Alta Books, Ediouro e Melhoramentos.

Limpeza da Casa: até 30% off em aspiradores verticais, aspirador robô, mop de marcas como WAP, Kärcher, Flash Limp.

Moda: até 35% em camisetas, tênis e moda íntima da Reserva, Puma, Reebok e Zorba e em bolsas, mochilas e malas Santino, Samsonite e Swissport.

Computadores e Informática: até 40% off em notebooks, tablets, monitores, impressoras de marcas como Samsung, Acer, LG, Epson.

Cuidados Pessoais: até 30% off em suplementos (creatina, whey e vitaminas) de marcas como Vitafor, Black Skull, DUX; e em itens de cuidados para bebês (fraldas, higiene e pomadas) de marcas como Huggies, MamyPoko, Bepantol, Mustela.

Beleza: até 30% off em protetor solar de marcas como Nivea, Pro Stick, L'Oreal, Eucerin.

Ferramentas e Construção: até 35% off em ferramentas elétricas e acessórios de ferramenta de marcas como Vonder, Sparta, WAP.

Casa Inteligente: até 35% off em fechaduras smart de marcas como Elgin, Intelbras.

Video Games: ofertas em consoles de vídeo game PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Esportes e Aventura: até 35% off em aparelhos aeróbicos (esteiras e bicicletas) de marcas como Dream Fitness, Acte, Poli Sports, New Speed.

Itens para Bebês: até 30% off em carrinho, cadeirinha e banheira de marcas como Cosco, Safety 1st, Burigotto.

Alimentos e Bebidas: até 35% off em cafés, energéticos, bebidas proteicas, fórmulas infantis das marcas Orfeu, Red Bull, YoPro, Danone.

Pets Shop: até 40% off em ração e produtos de higiene (tapete e areia) de marcas como Pedigree, Whiskas, Viva Verde, Chalesco.

Bebidas Alcoólicas: até 35% off em destilados (whisky, gin e vodka) da Johnnie Walker, Chivas, Tanqueray, Smirnoff.

Amazon Prime Video: até 50% para alugar ou comprar em mais de 500 títulos, incluindo os filmes Belo Desastre: O Casamento (Beautiful Wedding, 2024), Guerra Civil (Civil War, 2024) e o O Dublê (The Fall Guy, 2024).

"Alexa, dica de presente para o Dia das Crianças": durante a Mega Oferta Amazon Prime, Alexa pode ajudar os membros Prime com dicas de presentes para o Dia das Crianças e muitas outras ofertas, basta perguntar "Alexa, quais são minhas ofertas?". A assistente de voz avisará sobre ofertas em itens da sua Lista de Desejos, Carrinho ou Salvar para Mais Tarde. E, para não perder o melhor desde as primeiras horas, peça "Alexa, definir lembrete para a Mega Oferta Amazon Prime às 9h do dia 8 de outubro"! Lembre-se que para uma melhor experiência, o ideal é você usar a mesma conta de acesso da Amazon.com.br e em Alexa.

Loja de Pequenos Negócios

A Amazon mantém seu foco em impulsionar os negócios de seus vendedores parceiros, promovendo a melhor experiência possível. Globalmente, mais de 1,9 milhão deles, em sua grande maioria pequenas e médias empresas (PMEs), são responsáveis por mais de 60% das vendas da loja da Amazon, o que demonstra a expressividade do marketplace. E, durante a Mega Oferta Amazon Prime 2024, os clientes Prime poderão aproveitar uma variedade de ofertas e descontos de até 30% em produtos de empreendedores na loja de Pequenos e Médios Negócios. Atualmente, a Amazon.com.br tem mais de 78 mil parceiros e parceiras de todo o país, sendo 99% deles PMEs.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.300 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br diariamente. O programa oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts sem anúncio no Amazon Music Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em só uma assinatura por apenas R$ 19,90 ao mês, ou R$ 166,80 ao ano (em até 12x R$ 13,90 ao mês no cartão de crédito), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: Amazon.com.br/prime.

