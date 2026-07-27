Com investimento de R$ 14 milhões, Rennova® anuncia a renovação para a temporada de verão 2026/2027

Ao lado da PromoAção, empresa amplia presença no segmento de entretenimento com ativações e experiências exclusivas a bordo

SÃO PAULO, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Com ativações inéditas, experiências imersivas e um investimento de R$ 14 milhões na nova temporada de cruzeiros temáticos, a Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza e saúde estética, reforça sua presença no mercado de entretenimento ao anunciar, por mais um ano, sua parceria com a PromoAção, maior produtora de cruzeiros temáticos do mundo.

Crédito/Reprodução: MSC

A nova etapa da parceria contempla ações exclusivas nos 16 cruzeiros temáticos realizados a bordo do MSC Divina, com embarques a partir de novembro de 2026, no porto de Santos. A temporada 2026/2027 reunirá grandes atrações da música nacional, incluindo nomes como Roberto Carlos, Bell Marques, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Daniel e o projeto em homenagem a Dominguinhos, entre outros artistas.

Durante toda a temporada, a Rennova® promoverá experiências voltadas aos universos da saúde, beleza, bem-estar e autocuidado, além de espaços personalizados, ações de relacionamento e iniciativas que promovam maior interação entre os passageiros e o universo Rennova.

A renovação ocorre em um momento de expansão da economia da experiência no Brasil, impulsionada por consumidores que buscam conexões mais autênticas com marcas e iniciativas capazes de integrar entretenimento, bem-estar e estilo de vida. Nesse cenário, os cruzeiros temáticos se consolidam como plataformas estratégicas para o desenvolvimento de experiências imersivas e relacionamento com o público.

A iniciativa fortalece a estratégia da Rennova de aproximar o consumidor final de seu ecossistema de marcas, tecnologias e soluções voltadas à saúde, beleza e bem-estar, promovendo conexões que vão além do ambiente clínico.

Na temporada anterior, as ações promovidas pela companhia impactaram mais de 70 mil pessoas por meio de experiências distribuídas entre cabines, bares, áreas de convivência e espaços dedicados à beleza e ao autocuidado. Para a edição 2026/2027, a expectativa é superar a marca de 90 mil pessoas alcançadas, consolidando a iniciativa como uma das maiores plataformas de experiência de marca da Rennova fora do ambiente clínico.

"Os cruzeiros temáticos nos permitem criar uma conexão genuína com o consumidor final, aproximando as pessoas do ecossistema Rennova por meio de experiências que traduzem nossos valores de ciência, tecnologia, inovação, saúde, beleza e bem-estar. Acreditamos que o futuro da relação entre marcas e consumidores passa pela construção de experiências relevantes e memoráveis. Ao renovar essa parceria, reforçamos nosso compromisso de levar o poder da escolha para diferentes momentos da jornada de cuidado, promovendo conexões que permanecem muito além da viagem", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

Sobre a Rennova®

A Rennova® é uma multinacional brasileira referência em saúde, beleza e rejuvenescimento, líder de mercado e detentora de um dos maiores e mais completos ecossistemas de saúde estética do país. Com atuação nacional e internacional, desde sua fundação, em 2008, a companhia se destaca no desenvolvimento de soluções integradas para procedimentos estéticos faciais e corporais, contribuindo para o avanço de tratamentos de beleza e saúde estética. O ecossistema 360º da Rennova® é composto pelas marcas Rennova® Aesthetics, Rennova® Tech e Rennova® Care, conectando ciência, tecnologia e inovação em uma jornada contínua de cuidado: da rotina em casa aos tratamentos em clínica e de volta ao dia a dia. Com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, a marca se posiciona na interseção entre performance clínica, acessibilidade e o poder de escolha, promovendo autoestima, autoconfiança e bem-estar. Saiba mais em: https://www.rennovaoficial.com/

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