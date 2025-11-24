Com investimento de R$ 3 milhões, o Centro de Educação Científica "Rennova Academy" celebra 1 ano se consolidando como polo de capacitação em beleza estética

Com mais de 3 mil profissionais capacitados, a clínica-escola da Rennova vem se consolidando no pilar científico e na referência em treinamento de profissionais da área

SÃO PAULO, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rennova Academy completa seu primeiro ano de atuação no Brasil como um dos principais polos de capacitação, ciência e inovação na área da estética injetável do país. A primeira clínica-escola mantida pela multinacional Rennova, nasceu com o compromisso de transformar a prática clínica por meio da educação continuada de profissionais da cosmiatria.

Crédito/Reprodução: Clínica Rennova Academy, na sede da Rennova, em Goiânia, GO.

Em apenas 12 meses, os números já impressionam: mais de 3 mil profissionais de saúde de todo o país já foram capacitados pela clínica; foram realizados mais de 50 eventos e 300 pacientes-modelos tiveram acesso a protocolos avançados de estética e renovaram sua autoestima. Esses dados refletem o impacto da Rennova Academy não apenas na qualificação técnica, mas também na evolução do próprio mercado de beleza estético, cada vez mais pautado pela ciência e tecnologia.

Segundo Leonardo Rezende, CEO da Rennova e Nutriex, a clínica-escola é uma extensão natural da missão da marca. "A Rennova sempre entendeu que inovação não se resume ao desenvolvimento de produtos. Inovação real exige investimento em conhecimento, ciência e tecnologia. A Rennova Academy é o reflexo desse pensamento: um espaço onde promovemos a formação de alto nível, desenvolvemos pesquisas e contribuímos para um setor mais ético, seguro e inovador", afirma.

Desde sua inauguração, a Rennova Academy já recebeu um investimento total de R$ 3 milhões, incluindo o aporte de R$ 2 milhões em sua abertura oficial no ano de 2024. Os recursos vêm sendo aplicados na ampliação da infraestrutura, na intensificação do calendário de cursos e na realização de grandes eventos educacionais, como o Rennova Air, que contribuiu para a capacitação de cerca de 1,5 mil profissionais de saúde vindos de diversas regiões do país.

Além da estrutura de ponta e dos treinamentos técnicos oferecidos, o espaço se diferencia também pelo seu modelo de atendimento ao público. Durante os cursos, a clínica abre as portas para que os brasileiros possam participar como pacientes-modelo, tendo acesso a tratamentos estéticos minimamente invasivos realizados por injetores de grande renome nacional. A iniciativa amplia o acesso à estética com qualidade e reforça o compromisso social da marca com a democratização da beleza.

Em seu primeiro ano, a Rennova Academy também se firmou como hub de pesquisa e desenvolvimento, aproximando profissionais da prática clínica da ciência aplicada. "Nossa proposta é unir o rigor técnico à vivência prática. Isso fortalece o setor como um todo, pois oferece aos profissionais o poder de escolher estar mais preparados para lidar com os desafios e as oportunidades da estética injetável contemporânea", completa Leonardo Rezende.

O sucesso da clínica-escola já impulsiona os planos de expansão. A expectativa é ampliar a infraestrutura, diversificar ainda mais o portfólio de cursos e estender as atividades para outras regiões do país. A meta é que, nos próximos anos, o número de profissionais beneficiados ultrapasse a marca de 7 mil por ano, ampliando ainda mais o impacto da iniciativa no mercado brasileiro.

Rennova Academy São Paulo

Após o sucesso da unidade em Goiânia, a Rennova anuncia a chegada da clínica-escola Rennova Academy São Paulo, um novo marco na formação científica e técnica dos injetores brasileiros. Com projeto aprovado e previsão de inauguração até o final de 2026, a nova unidade reforça o compromisso da marca com a democratização do conhecimento e a valorização da prática clínica qualificada.

A filial na capital paulista seguirá o mesmo modelo da sede em Goiânia: estrutura moderna, cursos com grandes nomes do mercado e a possibilidade de atuação prática com pacientes-modelo.

Quer ser paciente-modelo da Rennova Academy?

A Rennova Academy oferece a oportunidade de receber pacientes-modelo para procedimentos estéticos, realizados por profissionais de saúde renomados no setor de estética injetável. Para se inscrever como paciente-modelo envie um e-mail para [email protected] com as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, número de WhatsApp e procedimento desejado. A equipe da Rennova Academy entrará em contato com mais detalhes e orientações sobre o processo de seleção. Ao se candidatar, o paciente-modelo terá acesso a protocolos avançados com produtos seguros e de alta tecnologia, marca registrada da Rennova.

Sobre a Rennova

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base de ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma.

Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

