Rennova® dá a largada para o verão em alto mar com investimento milionário e experiências exclusivas

Em parceria com a PromoAção Eventos, gigante da beleza estética inicia a temporada como patrocinadora oficial do verão em alto-mar.

SÃO PAULO, 15 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rennova®, multinacional brasileira referência em beleza estética, dá a largada oficial ao verão brasileiro em alto mar com a entrada nos mais de 14 navios temáticos da PromoAção Eventos, que inicia a temporada de verão neste sábado (15), com ativações inéditas.

Com investimento de R$ 10 milhões na parceria, a marca reafirma sua estratégia de posicionamento como patrocinadora oficial do verão. "Nosso objetivo é patrocinar o verão brasileiro oferecendo uma experiência única em alto-mar. Ficamos muito empolgados com os resultados que tivemos no passado e agora vamos investir ainda mais, oferecendo aos tripulantes o poder de escolher uma experiência de verão memorável com a Rennova® que una beleza e entretenimento", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex.

A bordo, a experiência Rennova® será onipresente, transformando o navio com uma imersão completa, trazendo todo o portfólio da marca, nas divisões de injetáveis, dermocosméticos e maquiagens e tecnologia. A ativação começa nos kits de boas-vindas, com sacolas de nylon e cartas especiais para cabines selecionadas, e se estende por toda a embarcação: desde a adesivação de portas de cabines e elevadores, espelhos internos e decks externos, com postes de iluminação customizados e mais de 30 boias personalizadas espalhadas nas piscinas.

Pontos de grande visibilidade, como a área do DJ na piscina principal e os vidros das jacuzzis YC (andar 16), também recebem a marca, assim como a academia e o salão. Para o engajamento, totens em tamanho real das embaixadoras e uma lona "instagramável" estarão posicionados, enquanto copos personalizados, almofadas de veludo e uma troca de presentes com artistas no backstage completam a experiência.

"Estamos muito felizes em continuar com essa parceria entre Rennova® e PromoAção. A nova temporada será ainda mais especial com as ações que estamos planejando dentro da frota. Vamos trazer inovação e entretenimento para o mercado brasileiro de turismo e beleza", destaca Bruno Ribeiro, sócio-proprietário da PromoAção.

Confira a programação completa:

A Rennova® é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova® Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

Com mais de 20 anos de atuação, a PromoAção é referência na realização de festivais musicais em alto mar. Pioneira no Brasil nesse formato, já promoveu mais de 200 eventos a bordo de cruzeiros, reunindo grandes nomes da música e proporcionando experiências únicas aos passageiros. Mais de 1 milhão de pessoas já embarcaram nessa experiência, que une lazer, entretenimento e grandes espetáculos em alto-mar. Entre os destaques estão o Navio da Xuxa, o Navio Roupa Nova, o WS On Board — com edição internacional na Flórida —, o Navio ChX, parte da turnê comemorativa de 50 anos de Chitãozinho & Xororó, e o Navio da Marisa Monte, que encantou os fãs com um espetáculo exclusivo em alto-mar. Idealizada por Eduardo Cristófaro e hoje comandada também por Bruno Ribeiro e Joca Ribeiro, a empresa une entretenimento, luxo e profissionalismo em produções memoráveis, incluindo edições internacionais de sucesso. Saiba mais em: PromoAção.

