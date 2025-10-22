Rennova® lança nova campanha institucional "Viva a beleza do tempo. Rennove-se."

Com a estreia da atriz Claudia Raia no time de embaixadoras da marca, campanha mostra a evolução da Rennova para além dos injetáveis.

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rennova®, referência nacional em beleza estética, apresenta sua nova campanha institucional, "Viva a beleza do tempo. Rennove-se", que reflete a essência da marca em um convite direto, proprietário e atemporal. A campanha destaca o atual momento da companhia e apresenta seu ecossistema, que hoje engloba, além dos produtos injetáveis de Rennova® Aesthetics, as linhas de dermocosméticos e maquiagens de Rennova® Care e as tecnologias de Rennova® Tech.

Crédito/Reprodução: Claudia Raia, Vanessa Lopes, Deborah Secco, Ana Paula Siebert e Raissa Santana.

A narrativa da campanha percorre diferentes momentos em que a marca está presente na vida dos consumidores, desde a rotina de cuidados diários em casa com dermocosméticos e maquiagens, passando por procedimentos estéticos injetáveis nas clínicas, até chegar às tecnologias da era da beleza hi-tech. A campanha reforça que, com os melhores tratamentos e o poder da escolha de cada um, o tempo pode ser um aliado da beleza. A partir da nova campanha, a Rennova adota a nova mensagem "Rennove-se" convidando os consumidores a conhecerem o mais novo portfólio da marca, que se complementa e potencializa os resultados dos procedimentos estéticos.

Assista ao vídeo completo em: https://www.youtube.com/watch?v=4uzifgwEjhQ

O squad formado por Deborah Secco, Ana Paula Siebert, Raissa Santana, Vanessa Lopes e a mais nova integrante, Claudia Raia, conduz essa jornada completa simbolizando inovação, sofisticação e a integração entre todas as frentes da marca. "A Rennova® está em uma nova fase. Já somos referência em produtos para procedimentos estéticos injetáveis, mas agora estamos indo além, estamos fazendo parte de toda a cadeia de beleza dos consumidores brasileiros oferecendo ciência, tecnologia e inovação e nossa nova campanha reflete o momento atual da companhia", afirma Leonardo Rezende, CEO da Rennova® e Nutriex®.

A campanha contempla fotos e vídeos que irão circular em diferentes frentes nos canais oficiais da Rennova® (Instagram e TikTok), mídia online (Google e Meta), nos perfis oficiais das embaixadoras da marca e nos principais eventos e ativações assinados pela Rennova®.

Sobre a Rennova®

A Rennova® é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos, que colaboram para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base de ácido hialurônico como Rennova® Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova® Elleva e Rennova® Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

