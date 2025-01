Com participação histórica, Rennova fará lançamento de produtos e sorteio de carro no CIOSP 2025

Com o recorde de 1.096 m² de estande, marca líder em beleza estética contará com mais de 90 aulas e 95 palestrantes convidados durante evento

SÃO PAULO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rennova, multinacional brasileira referência no desenvolvimento de produtos estéticos injetáveis aumenta seu investimento no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), maior evento do setor odontológico do mundo. A marca que tem como embaixadoras nomes como Deborah Secco, Mari Mari e Vanessa Lopes, conquista seu maior espaço no evento desde sua estreia em 2018, atingindo uma estrutura de 1096m², se tornando mais uma vez, o maior estande presente no CIOSP.

(Crédito: Divulgação/ Atriz Deborah Secco em estande da Rennova em 2024) (PRNewsfoto/Rennova)

Seguindo como referência no segmento de beleza estética, a Rennova anunciará um lançamento exclusivo de uma linha de produtos aos participantes do evento. O público terá uma oportunidade exclusiva de realizar a experimentação junto a um time de especialistas em uma loja com um espaço de mais de 50m². Além disso, a Rennova fará com que todos os dentistas presentes no evento possam concorrer a um carro em ativação exclusiva no estande da marca, seguindo as diretrizes da ação.

Seguindo a tradição de oferecer aulas gratuitas com grandes profissionais do mercado, a grade de aulas da Rennova também irá superar a edição de 2024 com nomes de peso, reconhecidos nomes da área odontológica. Em 2025 o estande da Rennova contará com mais 90 aulas que serão ministradas por mais de 95 profissionais speakers de peso.

Além disso, por meio da iniciativa Rennova Academy, e empresa promoverá aulas diárias abordando tendências e técnicas inovadoras, com o objetivo de capacitar os profissionais e apresentar as novidades que ditarão o mercado de produtos estéticos injetáveis em 2025.

A Rennova espera atingir mais de 110 mil pessoas presentes na edição do evento e capacitar mais de 11 mil profissionais durante as aulas. "Teremos uma edição histórica nunca vista antes no CIOSP! Em 2025 por meio de inovação e tecnologia vamos oferecer ainda mais aulas, capacitar mais profissionais e oferecer uma experiência ainda mais exclusiva aos participantes por meio de nosso estande", explica Leonardo Rezende, CEO da Rennova.

Promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), o CIOSP é realizado anualmente desde 2002, trazendo às comunidades odontológicas inovações de mercado e aperfeiçoamento profissional de forma criativa, produtiva e inovadora. O CIOSP promove pilares essenciais na formação dos profissionais da área, reunindo grandes nomes do setor e marcas do mercado para apresentar tecnologia de ponta, excelência científica e experiências transformadoras.

Sobre a Rennova

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

