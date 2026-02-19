Combos com Smart TVs e Soundbars LG montam um cinema em casa

Integração via WOW Orchestra garante imersão total; ofertas de fevereiro e março incluem combos das LG UHD 4K com áudio premium na loja oficial e varejo

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O início do ano é o momento oficial de curtir em casa, seja para maratonar aquela série atrasada ou vibrar com os esportes de verão. Para transformar a sala de estar em um verdadeiro cinema, a LG Electronics preparou uma "parceria perfeita". Como toda imagem incrível merece um som à altura, ao longo de fevereiro e março, a LG irá trazer condições exclusivas em sua loja oficial e nas principais lojas do varejo para garantir os melhores combos de Smart TVs e Soundbars LG, mostrando que a diversão fica completa quando os aparelhos trabalham em sintonia.

Combos LG

Mais do que apenas um acessório, a soundbar hoje é parte essencial da experiência. A LG aposta em um conjunto de tecnologias para elevar o entretenimento doméstico, entregando alta potência com graves mais fortes e maior pressão sonora, o que garante impacto e presença em qualquer conteúdo. O resultado é mais imersão, com um som amplo e detalhado que envolve o espectador por completo, tornando esportes, séries e jogos muito mais reais. Toda essa atmosfera é reforçada pelo Dolby Atmos, que transforma o ambiente com som de cinema, e pela tecnologia AI Sound Pro, uma inteligência que analisa o conteúdo em tempo real e ajusta automaticamente o áudio para oferecer sempre a melhor experiência sonora.

Em todo line-up 2025 de televisores LG, incluindo os modelos UHD, NanoCell, QNED evo, QNED, MiniLED, OLED evo e OLED, essa mágica se intensifica com o recurso WOW Orchestra. Diferente dos sistemas antigos, onde o som da TV precisava ser desligado para não dar eco, aqui os dois aparelhos tocam juntos. Graças aos processadores Alpha AI, a soundbar garante potência e efeitos que preenchem o ambiente, enquanto a TV reforça a clareza das vozes, criando uma dimensão sonora muito mais realista.

"Em 2026, queremos mostrar que TV e Soundbar nasceram para jogar juntas. Com o WOW Orchestra e o AI Sound Pro, a gente resolve aquele problema antigo de ter uma imagem linda, mas um som tímido. O consumidor não está levando só mais volume para casa; está levando uma inteligência que sabe exatamente de onde o som deve vir, garantindo muito mais emoção na hora do lazer", explica Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil.

Entre as estrelas da temporada, a LG montou opções para todos os gostos. Para quem busca o impacto das telas gigantes, os destaques de fevereiro e março são os combos focados na linha UHD 4K UA8550. Ao longo desse período, quem optar pelos modelos de 75 ou 86 polegadas (75UA8550 e 86UA8550) poderão levar para casa a experiência completa combinando a TV com as Soundbars LG SH5A ou S40T, bundles ideais para quem quer sentir a pressão sonora de um estádio ou cinema no conforto da sala.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

