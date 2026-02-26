LG reforça estratégia de suporte a instaladores de ar-condicionado com capacitação e inovações em produtos

Em linha com as tendências da AHR Expo 2026, a companhia amplia programas de treinamento técnico e destaca recursos desenvolvidos para facilitar a rotina e a segurança de quem está na linha de frente da climatização.

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está aprofundando seu compromisso com os profissionais que são a linha de frente da climatização no Brasil: os instaladores. Reconhecendo que a experiência do consumidor começa com uma instalação de qualidade, a empresa anuncia a intensificação de sua estratégia de suporte, focada em duas frentes principais: capacitação técnica gratuita em nível nacional e o desenvolvimento de produtos com recursos que facilitam e agilizam o trabalho em campo.

A iniciativa de valorização do instalador é uma prioridade para a LG no Brasil e reflete discussões globais sobre eficiência e qualificação profissional, temas centrais da recente AHR Expo 2026.

Como pilar central dessa estratégia, a LG mantém uma agenda robusta de treinamentos e roadshows técnicos gratuitos por todo o país. O objetivo é levar atualização sobre boas práticas de instalação, segurança, operação e manutenção dos equipamentos, funcionando como um espaço de troca técnica e desenvolvimento profissional para o setor.

Além da capacitação, a LG vem evoluindo o design de seus produtos para resolver os desafios da rotina do instalador:

Instalação simplificada: Os novos modelos contam com melhor acesso a conexões e um layout interno mais inteligente, que torna a instalação mais rápida e reduz o risco de retrabalho.

Os novos modelos contam com melhor acesso a conexões e um layout interno mais inteligente, que torna a instalação mais rápida e reduz o risco de retrabalho. Ergonomia e manuseio: Até mesmo as embalagens foram aprimoradas para facilitar o transporte e o manuseio dos equipamentos em obras, um detalhe que faz toda a diferença no dia a dia.

"No fim do dia, nenhuma tecnologia chega ao consumidor sem a mão do instalador. Ao investir em capacitação, segurança e robustez de produto, a LG reforça uma mensagem clara ao mercado: o instalador não é apenas parte da cadeia — é parte da estratégia", declara Lucas Nogueira, Gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil. "Quando um profissional executa um bom trabalho, com um produto confiável, ele constrói sua reputação, fideliza clientes e fortalece todo o setor."

A durabilidade dos equipamentos, com proteção contra picos de energia e corrosão, é um fator que beneficia o consumidor, pois resulta em menor índice de falhas, e o instalador, que se dedica mais à manutenção e menos em consertos. A confiança da LG em sua engenharia é reforçada pela garantia de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter, um selo de qualidade que o profissional pode usar como argumento de confiança para seu cliente.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

