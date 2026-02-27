LG leva design e tecnologia para a climatização de projetos arquitetônicos

Em linha com as tendências discutidas na AHR Expo 2026, a LG dialoga com as demandas de arquitetos e designers por meio de sistemas de climatização que otimizam espaços e se integram à decoração.

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O encolhimento da metragem dos apartamentos no Brasil trouxe um dilema central para arquitetos e designers: como criar espaços funcionais e estéticos quando a área técnica consome o ambiente mais desejado, a varanda? Em resposta a essa tendência, e após sua participação na AHR Expo 2026, a LG Electronics se posiciona como parceira estratégica desses profissionais, oferecendo um ecossistema de climatização residencial pensado para resolver esse impasse.

A solução começa com o sistema Bi Split, que se destaca por possuir a menor condensadora da categoria no mercado. Com design minimalista e dimensões reduzidas, a unidade externa foi projetada para se ajustar discretamente abaixo do guarda-corpo, evitando a poluição visual das fachadas e preservando a estética arquitetônica. Ao permitir a climatização de dois ambientes com uma única e compacta unidade, a LG devolve a varanda ao projeto, permitindo que ela se transforme em uma extensão da sala, um jardim particular ou um espaço de convivência, em linha com a tendência de lares mais integrados e versáteis.

O segundo dilema profissional — a luta para não deixar que o ar-condicionado seja um ruído no projeto de interiores — é solucionado com um portfólio de evaporadoras que atuam como elementos de design:

LG ARTCOOL: Seu acabamento espelhado e sóbrio dialoga com a decoração, refletindo o ambiente e se tornando uma peça de destaque e sofisticação.

Seu acabamento espelhado e sóbrio dialoga com a decoração, refletindo o ambiente e se tornando uma peça de destaque e sofisticação. LG UNIQ e AI Air: Com seus designs minimalistas e linhas retas, foram pensados para se fundir ao décor, oferecendo uma presença elegante que valoriza a estética limpa e contemporânea.

"A LG entende que o arquiteto não projeta apenas paredes, ele cria experiências. Um ar-condicionado não pode interromper essa visão", comenta Lucas Nogueira, Gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil. "A LG tem a proposta proposta é entregar uma climatização que o profissional especifica com confiança, sabendo que ela vai se integrar ao seu design, otimizar o espaço e, com a inteligência artificial embarcada, agregar um valor de conforto e tecnologia que encanta o cliente final. É uma ferramenta para criar lares mais inteligentes e, acima de tudo, mais bonitos."

A camada de inteligência artificial e a conectividade via app LG ThinQ® consolidam essa proposta de valor, permitindo que os moradores controlem o clima da casa de forma proativa e eficiente. Para os arquitetos, isso significa entregar um projeto que não é apenas visualmente impecável, mas que também pulsa com a tecnologia e o conforto que a vida moderna exige.

Mais do que um equipamento funcional, o LG DUAL Inverter Voice + AI é reconhecido globalmente como uma peça de design contemporâneo. O modelo foi consagrado pelos rigorosos júris do Red Dot Design Award e iF Design Award, que destacaram sua "aparência calma" (calm appearance) e capacidade de se fundir discretamente aos ambientes (blends into rooms unobtrusively).

Rompendo com a estética industrial tradicional, o projeto aposta em superfícies contínuas, textura fosca e acabamento em soothing white, eliminando reflexos e elementos visuais agressivos. Essa abordagem de "tecnologia invisível" oferece aos arquitetos a segurança de especificar um produto que respeita a integridade visual do projeto, sendo essa confiança reforçada pela garantia de 2 anos no produto e 10 anos no compressor DUAL Inverter.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

