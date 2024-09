Começa o CIICF 2024 em Wuxi, na China

WUXI, China, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Comunicação Inteligente da China (CIICF) de 2024 aconteceu na cidade de Wuxi, província de Jiangsu, no leste da China, em 26 de setembro. O fórum foi organizado conjuntamente pelo China Media Group (CMG) e pelo Governo Popular da Província de Jiangsu, e também por agências como o escritório da CMG em Jiangsu, a cctv.com e o Governo Popular Municipal de Wuxi.

O CIICF 2024

Shen Haixiong, presidente da CMG, e Xu Kunlin, governador de Jiangsu, discursaram no fórum em nome dos organizadores. Convidados ilustres de domínios nacionais e internacionais participaram do evento, incluindo Martin Mpana, embaixador de Camarões na China e decano do Corpo Diplomático Africano; Ahmed Mustafa Fahmy, chefe do escritório de representação da Liga dos Estados Árabes na China; Tan Jianrong, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e professor da Universidade de Zhejiang; Piero Scaruffi, presidente do Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial do Vale do Silício; e Kang Zhen, vice-presidente da Universidade Normal de Pequim. O ex-primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin fez um discurso por vídeo.

O documentário da CMG "Wuxi: Uma cidade para os amantes da música e a capital da música tradicional chinesa" foi lançado durante a cerimônia de abertura. O evento contou com atividades direcionadas a quatro dimensões: promoção de intercâmbios internacionais por meio de tecnologia inteligente, aprimoramento da eficácia da comunicação, capacitação para uma vida melhor e liderança de percepções dos jovens. Com discursos temáticos e apresentações especiais, o evento apresentou práticas inovadoras em diversos campos.

O Relatório sobre a Capacidade de Comunicação Inteligente Internacional Urbana da China 2024 foi lançado paralelamente ao evento. Na mesa redonda "Diálogo Mundial da Juventude", cinco jovens representantes do país e do exterior, incluindo Li Wenwen, medalhista de ouro na competição de levantamento de peso feminino +81kg nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, participaram de discussões profundas, compartilhando histórias de aprendizado mútuo por meio de seus pontos de vista vívidos e linguagens audiovisuais criativas.

Durante o CIICF 2024, foram realizadas atividades de comunicação temáticas, incluindo o Fórum Wuxi sobre Comunicação Internacional de Imagem Urbana, o Fórum Inaugural sobre Humanos Digitais de IA e o Fórum de Turismo Cultural Digital. Além disso, atividades de acompanhamento, como o Festival de Intercâmbio Cultural Urbano 2024 "Encounter with Wuxi" (Encontro com Wuxi), o evento de transmissão ao vivo "Wuxi Goes Global" (Wuxi rumo ao mundo) e o Visiting Wuxi Tour (Turnê visitando Wuxi) também foram realizados em Wuxi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516291/Image1.jpg

FONTE CCTV.com