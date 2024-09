CIICF 2024 berlangsung di Wuxi, Tiongkok

Shen Haixiong, President, CMG, dan Xu Kunlin, Gubernur Jiangsu, menyampaikan sambutan di forum ini mewakili tuan rumah. Tamu-tamu undangan dari dalam dan luar negeri turut menghadiri acara tersebut, termasuk Martin Mpana, Duta Besar Kamerun untuk Tiongkok, serta Dean, African Diplomatic Corps; Ahmed Mustafa Fahmy, Head, League of Arab States, Kantor Perwakilan Tiongkok; Tan Jianrong, Akademisi Chinese Academy of Engineering, serta Profesor di Zhejiang University; Piero Scaruffi, President, Silicon Valley Artificial Intelligence Research Institute; Kang Zhen, Vice President, Beijing Normal University. Mantan Perdana Menteri Perancis Jean-Pierre Raffarin turut menyampaikan sambutan lewat video.

Film dokumenter CMG "Wuxi: A City for Music Lovers and the Capital of Traditional Chinese Music" juga diluncurkan dalam sesi pembukaan. Acara ini terdiri atas sejumlah kegiatan yang mengusung empat tema: mempromosikan aktivitas pertukaran internasional lewat teknologi pintar, meningkatkan efektivitas komunikasi, memberdayakan kehidupan yang lebih baik, serta mendorong keterlibatan pemuda. Lewat pidato yang mengangkat tema tertentu, serta pertunjukan khusus, CIICF 2024 membahas praktik inovatif di berbagai bidang.

Publikasi Report on China Urban International Intelligent Communication Capability 2024 juga diluncurkan di sela-sela acara. Dalam sesi diskusi "World Youth Dialogue", lima perwakilan pemuda di dalam dan luar negeri, termasuk Li Wenwen, Pemenang Medali Emas Olimpiade Paris 2024 pada cabang angkat besi kategori perempuan +81kg, terlibat dalam diskusi, serta berbagi pengalaman tentang sikap saling memahami berdasarkan perspektif pribadi, serta menciptakan bahasa audiovisual.

Di CIICF 2024, sejumlah sesi komunikasi pun digelar, termasuk Wuxi Forum on Urban Image International Communication, Inaugural Forum on AI Digital Humans, dan Digital Cultural Tourism Forum. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan pendukung, seperti "Encounter with Wuxi" Urban Cultural Exchange Festival 2024, live broadcasting "Wuxi Goes Global", serta Visiting Wuxi Tour pun berlangsung di Wuxi.

