COMISSÃO REGULADORA FEDERAL DE ENERGIA APROVA EMPREENDIMENTO GLOBAL CP2 LNG

ARLINGTON, Virgínia, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global emitiu a seguinte declaração sobre a aprovação da CP2 LNG pela Federal Energy Regulatory Commission (FERC), a terceira instalação de exportação da empresa.

"A Venture Global aplaude a Comissão e a equipe da FERC por sua revisão e aprovação independentes e completas da CP2 LNG", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG. "Este projeto será fundamental para a segurança energética global e apoiará a transição energética, além de proporcionar empregos e crescimento econômico em toda a Louisiana e nos Estados Unidos. Agradecemos o serviço do Comissário Clements na Comissão e esperamos continuar a trabalhar com o Presidente Phillips, a Comissária Christie e os comissários recém-confirmados, bem como com a excelente equipe da FERC. Gostaria de agradecer à equipe da Venture Global que trabalhou com profissionalismo e grande determinação para responder a todas as solicitações de nossos reguladores. Estamos ansiosos para uma rápida aprovação não-FTA do Departamento de Energia dos EUA para este projeto que é fundamental para a segurança global e nacional."

Até o momento, a fase inicial da CP2 foi vendida por meio de contratos de compra e venda de 20 anos com a ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE e EnBW. Além disso, a CP2 LNG também assinou recentemente um HOA com a DTEK da Ucrânia. A Venture Global está em discussões ativas para a capacidade restante e lançou uma construção significativa fora do local do projeto.

