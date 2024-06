LA COMMISSION FÉDÉRALE DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE APPROUVE LE GNL CP2 DE VENTURE GLOBAL

ARLINGTON, Va., 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global a publié la déclaration suivante sur l'approbation par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) de CP2 LNG, la troisième installation d'exportation de la société.

«Venture Global félicite la Commission et le personnel de la FERC pour leur examen indépendant et approfondi et l'approbation de CP2 LNG», a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global LNG. «Ce projet sera essentiel pour la sécurité énergétique mondiale et pour soutenir la transition énergétique, tout en créant des emplois et en stimulant la croissance économique en Louisiane et aux États-Unis. Nous apprécions les services rendus par le commissaire Clements au sein de la Commission et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le président Phillips, le commissaire Christie et les commissaires nouvellement confirmés, ainsi qu'avec l'équipe exceptionnelle de la FERC . Je tiens à remercier l'équipe de Venture Global qui a travaillé avec professionnalisme et détermination pour répondre à toutes les demandes de nos régulateurs. Nous espérons que le ministère américain de l'énergie approuvera rapidement ce projet, qui est essentiel pour la sécurité nationale et mondiale, sans passer par l'accord de libre-échange.»

À ce jour, la phase initiale de CP2 a été vendue dans le cadre d'accords de vente et d'achat d'une durée de 20 ans avec ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE et EnBW. En outre, CP2 LNG a récemment signé un accord de partenariat avec la société ukrainienne DTEK. Venture Global est en pourparlers actifs pour la capacité restante et a lancé d'importants travaux de construction hors site pour le projet.

