美國聯邦能源監管委員會批准 Venture Global 的 CP2 液化天然氣

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Venture Global LNG

29 6月, 2024, 01:46 CST

美國維珍尼亞州阿靈頓2024年6月29日 /美通社/ -- 今天，Venture Global 就美國聯邦能源監管委員會（FERC）批准該公司第三個出口設施 CP2 LNG發佈了以下聲明。

Venture Global 液化天然氣行政總裁 Mike Sabel 表示：「Venture Global 表揚委員會和 FERC 員工對 CP2 液化天然氣獨立而徹底的審查和批准。」「這個項目對全球能源安全和支持能源轉型至關重要，不單在美國路易斯安那州更在整個美國提供就業和經濟增長。我們感謝專員 Clements 在委員會的服務，並期待與主席 Phillips、專員 Christie 以及新獲批准的委員以及一眾傑出的 FERC 員工繼續合作。我要感謝 Venture Global 團隊，他們以專業精神和極大的決心應對監管機構的所有要求。我們期待美國能源部（U.S. Department of Energy）迅速就此項目批核非自貿協定批准，這對全球和國家安全至關重要。」

截至目前為止，CP2 的初始階段已透過與埃克森美孚（ExxonMobil）、雪佛龍（Chevron）、JERA、New Fortress Energy、INPEX、中國燃氣、SEFE 和 EnBW 簽訂的 20 年銷售和購買協議售出。此外，CP2 液化天然氣最近亦與烏克蘭 DTEK 簽訂了和化合約（HOA）。Venture Global 正積極討論剩餘容量，並已啟動該項目的大量離地建設。

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