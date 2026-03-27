Como a classificação energética dos eletrodomésticos LG se traduz em economia real na sua conta de luz

Com tecnologias inovadoras que superam os mais altos padrões de eficiência, a LG oferece produtos que geram uma redução significativa nos gastos mensais com energia e contribuem para um futuro mais sustentável.

Resumo da Notícia

Os eletrodomésticos da LG com alta classificação energética, como geladeiras e máquinas de lavar, podem gerar uma economia de até 40% na conta de luz em comparação com modelos convencionais.

Tecnologias como o Compressor Inverter™ e o Motor Inverter Direct Drive™ são essenciais para garantir o máximo de eficiência, ajustando o consumo de energia à necessidade de uso.

A escolha por produtos mais eficientes representa um impacto positivo direto no orçamento familiar e na redução da pegada de carbono.

A LG reforça seu compromisso em aliar inovação tecnológica com sustentabilidade, oferecendo valor a longo prazo para o consumidor.

SÃO PAULO, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário onde os custos de energia se tornam cada vez mais relevantes no orçamento doméstico, a LG Electronics (LG) destaca como a escolha de eletrodomésticos com alta classificação de eficiência energética impacta diretamente na economia da conta de luz. Os produtos da marca, equipados com tecnologias inovadoras, não só atendem como superam os padrões regulatórios, oferecendo aos consumidores uma solução inteligente para economizar e contribuir com o meio ambiente.

Tecnologia inverter: o coração da eficiência

THINQ

A base da economia proporcionada pelos eletrodomésticos LG está em sua tecnologia de ponta. Em geladeiras, o Compressor Inverter™ ajusta sua velocidade de operação com base na quantidade de alimentos armazenada e na temperatura, evitando os picos de consumo de energia dos motores convencionais. De forma similar, nas máquinas de lavar, o Motor Inverter Direct Drive™ adapta seu funcionamento à carga de roupa, utilizando apenas a força necessária. Essa operação inteligente é o que garante um consumo mínimo de energia sem sacrificar a performance.

Economia real, impacto positivo

Optar por um eletrodoméstico com alta classificação energética é uma decisão com múltiplos benefícios. A economia na conta de luz é o mais imediato, liberando parte do orçamento familiar para outras necessidades. A longo prazo, a durabilidade e a confiabilidade dos motores Inverter da LG, que contam com 10 anos de garantia, representam menos gastos com manutenção e substituição.

"Nosso foco na LG vai além de oferecer produtos com a mais alta tecnologia; buscamos criar soluções que promovam um estilo de vida sustentável e inteligente", destaca Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "A alta eficiência energética em nossos eletrodomésticos é o resultado desse compromisso. Com inovações como o motor Inverter, conseguimos entregar não apenas performance superior, mas uma economia real e consistente na conta de luz, mês após mês. É um investimento no conforto da família, no orçamento doméstico e no futuro do planeta."

Ao reduzir o consumo de eletricidade, os consumidores também diminuem sua pegada de carbono, contribuindo para um futuro mais sustentável. A LG se orgulha de liderar pelo exemplo, desenvolvendo produtos que facilitam escolhas mais conscientes e responsáveis.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2944267/image___2026_03_27T091259_369.jpg

FONTE LG Electronics Brasil