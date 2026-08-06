Como funciona o refinanciamento de veículo e quais são as vantagens da modalidade?

Pesquisa da Creditas mostra que apenas 28% dos brasileiros entendem o refinanciamento de veículos, educador financeiro explica como e quais são as vantagens de transformar o carro em aliado para reorganizar as finanças

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mais da metade dos 54 milhões de carros que circulam pelo Brasil já estão pagos e livres de qualquer restrição, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), 54,55% da frota nacional está quitada, índice que sobe para 56,25% quando analisados apenas os automóveis de passeio. Na prática, isso significa que milhões de brasileiros têm guardado na garagem, uma ferramenta que pode ser usada para reorganizar o planejamento financeiro.

No entanto, a grande maioria da população ainda desconhece como transformar esse patrimônio em um aliado. Uma pesquisa recente realizada pela Creditas, principal fintech de crédito com garantia da América Latina, em parceria com a Opinion Box, mostra um impasse, embora 97% dos brasileiros pesquisem taxas de juros antes de contratar crédito, a maioria ainda recorre ao empréstimo pessoal tradicional (conhecido por 65% dos entrevistados), enquanto apenas 28% compreendem o funcionamento do crédito com garantia (ou refinanciamento de veículo).

Como explica Guilherme Casagrande, educador financeiro da Creditas, o desconhecimento faz com que as pessoas se endividem ainda mais a longo prazo. "Muitos não sabem que o carro que está na garagem pode ser a chave para trocar uma dívida cara por uma muito mais barata, não necessariamente vendendo, mas sim usando de forma inteligente para conseguir crédito com melhores condições", pontua.

Afinal, o que é e como funciona o refinanciamento de veículo?

Refinanciar um veículo e contratar um empréstimo com garantia de carro são a mesma operação. O proprietário utiliza o seu automóvel (que pode estar quitado ou até mesmo com parcelas em aberto) como garantia para obter um crédito.

Como o carro serve de lastro para a operação, o risco de inadimplência para quem empresta diminui drasticamente. Isso se traduz em vantagens para o bolso do consumidor, com taxas de juros são muito menores, na Creditas, por exemplo, a partir de 1,49% ao mês e os prazos de pagamento são mais longos e com processos menos burocráticos.

Quais as vantagens de refinanciar o seu carro?

O educador financeiro da Creditas aponta os principais benefícios que tornam o refinanciamento de veículo ou empréstimo com garantia de veículo, uma das opções mais vantajosas no mercado, além das taxas reduzidas:

O carro continua com você: Um dos maiores mitos sobre o refinanciamento é que o cliente perde a posse do bem. O proprietário continua utilizando o veículo normalmente para trabalhar, viajar e no dia a dia, sem nenhuma restrição. Apenas o documento do carro recebe uma alienação fiduciária até a quitação do contrato.

Um dos maiores mitos sobre o refinanciamento é que o cliente perde a posse do bem. O proprietário continua utilizando o veículo normalmente para trabalhar, viajar e no dia a dia, sem nenhuma restrição. Apenas o documento do carro recebe uma alienação fiduciária até a quitação do contrato. Taxas de juros imbatíveis e prazos longos: Por contar com a garantia do veículo, as taxas são consideravelmente mais baixas do que as do cheque especial, rotativo do cartão ou empréstimo pessoal comum. Além disso, o prazo de pagamento é estendido, na Creditas, chega a até 60 meses, o que gera parcelas que cabem no planejamento financeiro.

Por contar com a garantia do veículo, as taxas são consideravelmente mais baixas do que as do cheque especial, rotativo do cartão ou empréstimo pessoal comum. Além disso, o prazo de pagamento é estendido, na Creditas, chega a até 60 meses, o que gera parcelas que cabem no planejamento financeiro. Refinanciamento de veículo já financiado: É possível refinanciar um carro que ainda não foi totalmente pago. Nesse cenário, a Creditas quita o saldo devedor do financiamento atual com a outra instituição e libera a diferença do valor do crédito diretamente na conta do cliente. É uma excelente forma de unificar dívidas e reduzir o valor da parcela mensal.

É possível refinanciar um carro que ainda não foi totalmente pago. Nesse cenário, a Creditas quita o saldo devedor do financiamento atual com a outra instituição e libera a diferença do valor do crédito diretamente na conta do cliente. É uma excelente forma de unificar dívidas e reduzir o valor da parcela mensal. Acesso a valores elevados: Diferente do microcrédito, o refinanciamento permite acessar quantias expressivas, que podem chegar a até R$ 150 mil (limitado a um percentual do valor de avaliação do veículo). O dinheiro pode ser usado livremente: para quitar dívidas mais caras, investir no próprio negócio, reformar o imóvel ou realizar projetos pessoais.

Diferente do microcrédito, o refinanciamento permite acessar quantias expressivas, que podem chegar a até R$ 150 mil (limitado a um percentual do valor de avaliação do veículo). O dinheiro pode ser usado livremente: para quitar dívidas mais caras, investir no próprio negócio, reformar o imóvel ou realizar projetos pessoais. Crédito acessível para negativados: Como a garantia é o próprio automóvel, as chances de aprovação são significativamente maiores e, na Creditas, é possível mesmo para quem está com restrições no CPF (nome sujo), sendo uma oportunidade de recomeço financeiro.

Como a garantia é o próprio automóvel, as chances de aprovação são significativamente maiores e, na Creditas, é possível mesmo para quem está com restrições no CPF (nome sujo), sendo uma oportunidade de recomeço financeiro. Rapidez na liberação: O processo é ágil e amplamente digital. Após a vistoria do veículo e a assinatura do contrato, o dinheiro é depositado na conta do cliente em até 24 horas.

"O refinanciamento de veículo é uma ferramenta vantajosa de educação financeira que permite o uso do bem para fugir do efeito bola de neve dos juros altos, reorganizar a vida financeira e retomar o controle do seu orçamento", finaliza Guilherme Casagrande.

Para mais informações e simulações, o consumidor pode visitar o site da Creditas.

Sobre a Creditas

A Creditas é uma plataforma de serviços financeiros que a partir da casa, carro e salário oferece empréstimos, seguros e investimentos. Com 14 anos de atuação, é a maior plataforma de crédito online da América Latina e recebeu aportes de fundos internacionais, levantando mais de R$4,3 bilhões (US$987 milhões) em equity e com um portfólio atual de R$6,7 bilhões. Por meio da sua tecnologia proprietária oferece produtos como o empréstimo com garantia de veículo ou imóvel, o consignado privado, benefícios corporativos e seguros. A Creditas já ultrapassou a marca de 13 milhões de solicitações de crédito, um valuation de US$3,3 bilhões e mais de 80 emissões no mercado de capitais (FIDCs, CRIs e FIIs).

FONTE Creditas