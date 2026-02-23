Como marca nº 1 em ar-condicionado na América Latina por 10 anos consecutivos, LG investe em serviços e capacitação

Notícias fornecidas por

LG Electronics Brasil

Companhia fortalece rede credenciada, amplia capacitação técnica e integra serviços à jornada de compra e no pós-venda, na experiência de uso

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anuncia a ampliação de sua estratégia para o mercado de ar-condicionado no Brasil, com foco em serviços, treinamento técnico e experiência do consumidor. O movimento está alinhado às discussões globais sobre eficiência e qualificação profissional, temas que ganharam destaque na recente AHR Expo 2026, e responde ao crescimento consistente da categoria no Brasil.

A estratégia reflete a maturidade do mercado brasileiro, em que fatores como instalação adequada, suporte técnico e qualificação profissional passam a ter peso decisivo na escolha do consumidor. O setor de climatização e refrigeração no Brasil passou por uma transformação significativa ao longo da última década. Entre 2012 e 2024, o segmento cresceu cerca de 200%, segundo dados da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA). Esse avanço é medido com base na expansão do número de empresas, no volume de vendas de equipamentos e na movimentação econômica do setor.

Projeções da Euromonitor ainda apontam expansão superior a 20% até 2029, impulsionada pelo aumento das temperaturas e pela consolidação do ar-condicionado como item essencial nos lares brasileiros.

Nesse contexto, a LG vem fortalecendo sua atuação em serviços por meio da ampliação da rede nacional de instaladores credenciados, que garante cobertura nas principais regiões do país e padronização técnica na instalação dos equipamentos. A iniciativa integra o programa LG Instala, que permite ao consumidor localizar profissionais certificados  em mais de 1.280 cidades brasileiras, ou contratar a instalação diretamente no momento da compra, inclusive no e-commerce da marca.

Esquadrão LG: alta qualidade de instalação e informação a serviço do mercadorac

Atuando como pilar importante dessa estratégia, a LG apresenta o Esquadrão LG, um time de 14 instaladores profissionais reconhecidos, que representam a marca em nível nacional. Eles participam de treinamentos e sessões de capacitação, produzem conteúdo para redes sociais com o intuito de facilitar o compartilhamento de informações técnicas, disseminar boas práticas e apoiar outros instaladores com dúvidas práticas.

Paralelamente, a companhia intensificou seus programas de capacitação técnica, alcançando um público total de aproximadamente 17.500 pessoas por meio de diversas iniciativas. Entre elas, destaca-se a Academia LG, que, em parceria com o SENAI e Institutos Federais, abriu quase 10 novas unidades em capitais do Brasil e treinou cerca de 5.000 instaladores. Somam-se a isso os eventos "Roadshow", com um público de 3.500 pessoas, os treinamentos em revendas, que capacitaram aproximadamente 7.000 instaladores, e a "Expedição do Clima", que reuniu 2.000 participantes. As capacitações continuam focadas em boas práticas de instalação, segurança e desempenho para garantir a eficiência energética e a durabilidade dos equipamentos, com a previsão de manter e ampliar essas bem-sucedidas operações em nível nacional. 

"A instalação correta é determinante para que o ar-condicionado entregue eficiência, desempenho e durabilidade. Por isso, a LG tem ampliado seus investimentos em serviços e capacitação técnica, com uma rede credenciada estruturada e programas de treinamento gratuitos que garantem padrão, segurança e qualidade em todo o país. Esse movimento acompanha a evolução do mercado brasileiro e está alinhado à estratégia global da companhia para o setor de HVAC", afirma Lucas Nogueira, gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

Um ecossistema completo de pós-venda

Com a consolidação da rede credenciada, a expansão dos programas de capacitação e a integração de serviços à jornada de compra, a LG avança em uma estratégia que vai além do produto e reforça sua posição no mercado brasileiro de ar-condicionado, em linha com as tendências globais e com a crescente demanda por soluções mais completas e confiáveis.

Além da instalação e capacitação técnica da rede autorizada, a LG amplia seu portfólio de serviços com soluções que acompanham todo o ciclo de vida do produto. Entre os produtos estão a possibilidade comprar a extensão da garantia por mais 12, 24 ou 36 meses adicionais à garantia de fábrica, manutenção preventiva e higienização, além de serviços de reparo com preço único.

A garantia estendida oferece maior credibilidade/confiança. Já os serviços de manutenção preventiva e higienização contribuem para a eficiência energética, qualidade do ar e maior vida útil do equipamento.

Outros produtos que podem ser adquiridos são as manutenções corretivas. O serviço de reparo a preço único contempla diagnóstico, mão de obra especializada e substituição de peças elegíveis, com transparência de custos e atendimento por técnicos autorizados.

Os serviços podem ser contratados via canais digitais da LG, rede autorizada e no momento da compra do produto.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

