LG destaca tecnologias para mais eficiência energética nos lares brasileiros

Com soluções para refrigeração, lavanderia e climatização, a marca reforça seu compromisso com inovação, economia de energia e praticidade na rotina das famílias

Resumo da notícia

A LG Electronics lidera a transformação dos lares brasileiros com eletrodomésticos de alta eficiência energética, destacando-se pela sustentabilidade e inovação.

Produtos com recursos como tecnologia Dual Inverter e AI DD™ contribuem para otimizar o consumo de energia, melhorar o desempenho e facilitar as atividades do dia a dia.

A LG aposta em um portfólio que combina design premium, conectividade e recursos sustentáveis para atender às necessidades do dia a dia dos consumidores.

SÃO PAULO, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics reafirma sua liderança em inovação e sustentabilidade no Brasil, apresentando um portfólio de eletrodomésticos que transformam a maneira como os consumidores utilizam energia em casa. Com tecnologias presentes em categorias como refrigeração, lavanderia e climatização, a marca oferece produtos que contribuem para o uso mais consciente de energia, sem abrir mão de desempenho, conforto e conveniência no dia a dia.

GELADEIRA

"O foco da LG é oferecer soluções que não apenas facilitem o dia a dia das pessoas, mas também contribuam para um futuro mais sustentável. Com nossas tecnologias inteligentes e produtos de alta eficiência, como os que fazem parte do nosso portfólio de climatização, refrigeração e lavanderia, garantimos mais economia, menor impacto ambiental e uma vida mais confortável para as famílias brasileiras," explica Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Geladeiras para uma cozinha mais sustentável

As geladeiras LG combinam design moderno e tecnologias avançadas que promovem mais conveniência e frescor duradouro para os alimentos. Modelos como o LG InstaView™ e algumas opções equipadas com a tecnologia Craft Ice™ se destacam pela sofisticação e inovação. O DoorCooling+™ está presente em diversos modelos e proporciona uma distribuição mais uniforme do ar frio, incluindo nas áreas próximas à porta, favorecendo a conservação de alimentos por mais tempo. Já o UVNano™, limitado a alguns modelos específicos, utiliza luz ultravioleta para higienizar a saída de água, eliminando até 99,9% das bactérias e contribuindo com mais saúde e higiene no uso diário.

Além disso, as geladeiras da LG contam com LinearCooling+™, uma tecnologia que reduz oscilações de temperatura interna para apenas ±0,5°C, preservando o frescor dos alimentos e minimizando o desperdício. Equipadas com o Compressor Inverter, as geladeiras oferecem eficiência energética, operação mais silenciosa e maior durabilidade, tornando-se a escolha ideal para consumidores que buscam performance e sustentabilidade no dia a dia.

Soluções inteligentes para cuidar das roupas

Na lavanderia, a tecnologia AI DD™ presente nas máquinas lava e seca da LG identifica não apenas o peso, mas também o tipo de tecido das roupas, ajustando automaticamente os movimentos do tambor para proporcionar uma lavagem mais eficaz e que prolonga a durabilidade das peças. Recursos como Steam™, que eliminam até 99,9% das bactérias e alérgenos com vapor em alta temperatura, garantem mais higiene para os cuidados com os tecidos.

A conectividade via LG ThinQ™ amplia a praticidade em modelos compatíveis, permitindo acompanhar e controlar funções da lavadora pelo smartphone, como ciclos de lavagem, ajustes e alertas.

Conforto térmico com eficiência energética

A linha de ares-condicionados da LG Dual Inverter AI completa a proposta de aliar conforto, tecnologia e eficiência energética.

Com inteligência artificial que analisa e aprende os hábitos dos usuários e condições do ambiente, compressores com a tecnologia Dual Inverter que economizam energia, conectividade via aplicativo LG ThinQ que permite monitorar os equipamentos remotamente, além de operação silenciosa e uma performance de rápida, a linha garante conforto em qualquer cômodo.

Compromisso com um futuro sustentável

Com esse portfólio de soluções que impactam positivamente o meio ambiente e otimizam a vida dos consumidores, a LG lidera uma nova era de sustentabilidade no Brasil. Seus eletrodomésticos refletem a visão da marca de transformar as casas em lares mais conectados e responsáveis, valorizando cada momento e proporcionando bem-estar, aliados a um design sofisticado e desempenho inigualável.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil