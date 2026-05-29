Como os aparelhos de ar-condicionado inteligentes ajudam a economizar nas contas de energia

LG aposta em inteligência artificial e tecnologias de eficiência energética para tornar o consumo mais consciente

SÃO PAULO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em um cenário de temperaturas cada vez mais elevadas e maior procura de ar-condicionado nos lares brasileiros, a LG Electronics do Brasil, marca nº1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos, segundo o Euromonitor, vem ampliando seu investimento em tecnologias que ajudam as famílias a equilibrarem conforto térmico e economia de energia.

Divulgação LG

A utilização da inteligência artificial nos aparelhos residenciais mudou a forma como o consumo é gerenciado no dia a dia. Nos modelos mais recentes da marca, sistemas com IA 3.5 aprendem as preferências do usuário e ajustam automaticamente a temperatura, a direção e a velocidade do vento, evitando consumo exagerado e tornando o uso mais eficiente.

Além disso, a tecnologia Dual Inverter, também presente nos equipamentos da marca, reduz o consumo ao manter o compressor operando com menos oscilações. O resultado: maior eficiência energética e melhor desempenho ao longo do tempo.

Outro diferencial é o monitoramento de energia por meio do aplicativo LG ThinQ, que permite definir metas de uso e acompanhar o consumo em tempo real. No modelo AI Air, a economia de energia pró-ativa integrada à inteligência artificial possibilita ajustes automáticos com base nos hábitos da casa.

E, para quem gosta de utilizar o ar-condicionado para dormir, mas tem receio de deixá-lo ligado direto, a função Sleep Timer+ é perfeita. Ela identifica padrões de sono e adapta a climatização durante a noite, o que ajuda a manter o equilíbrio entre conforto e eficiência.

Além da economia no dia a dia, a durabilidade do equipamento também influencia no custo total ao longo do tempo. Tecnologias como a proteção GoldFin™ e o aço de alta resistência empregado em toda a parede interna da condensadora reforçam os atributos contra a corrosão e a maresia, contribuindo para maior vida útil e menor necessidade de substituição.

"Em um momento em que a gestão da energia se torna cada vez mais relevante, os aparelhos inteligentes passam a integrar a estratégia das famílias brasileiras para consumir melhor e gastar menos. Isso impacta diretamente na escolha do consumidor. Por isso, trabalhamos dia a dia para trazer soluções completas que unem inovação tecnológica, eficiência energética e sustentabilidade", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2991081/260305_CAC_AIR_QUARTO_5.jpg

FONTE LG Electronics Brasil