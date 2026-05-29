LG destaca a importância do ar puro para a saúde da família com LG PuriCare

A linha LG PuriCare elimina até 99,999% de micropartículas e vírus, garantindo um ambiente limpo e protegendo a saúde de famílias e pets nas grandes cidades

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca sua linha de purificadores de ar LG PuriCare como solução profilática contra a poluição interna em centros urbanos.

Sistema de filtragem em seis etapas e tecnologia Plasmaster+ ajudam a eliminar até 99,999% de poeiras ultrafinas e neutralizar 99,9% de vírus e bactérias.

O design aerodinâmico em 360 graus e o recurso Clean Booster garantem a distribuição homogênea do ar limpo em distâncias de até 7,5 metros.

Modos específicos, como Family Care e Pet Mode, direcionam a proteção para o nível do assoalho e mitigam odores e alérgenos de animais.

Os aparelhos integram sensores PM 1.0 e conectividade via LG ThinQ para monitoramento e controle remoto da qualidade do ar em tempo real.

SÃO PAULO, 29 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) ressalta a importância da qualidade do ar interno para a saúde respiratória em grandes centros urbanos por meio de sua linha de purificadores LG PuriCare. Em um cenário onde o ambiente doméstico metropolitano acumula poluentes externos e internos, os equipamentos são projetados para mitigar a inalação de material particulado, compostos químicos e carga biológica, auxiliando na proteção de indivíduos com maior vulnerabilidade, como crianças e idosos.

Divulgação LG

"Em grandes centros urbanos, o ambiente interno pode concentrar níveis de poluentes que superam os encontrados ao ar livre, impactando diretamente a saúde respiratória de bebês, crianças e idosos. A linha LG PuriCare atua como uma barreira protetora para os lares. Nosso foco é oferecer tecnologias precisas, como a filtragem múltipla certificada, ajudando as famílias brasileiras a manterem a segurança de seus lares e a respirarem um ar comprovadamente mais puro", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

Sistema de filtragem avançada e biossegurança

Para ajudar a reduzir os impactos da poluição dentro de casa, a linha LG PuriCare utiliza um sistema de multi-filtragem em até seis etapas, projetado para atuar por meio de captura mecânica e adsorção química. O sistema de purificação 360º atua na eliminação de vírus, bactérias, alergênicos, poeiras ultrafinas, odores, fumaça e gases nocivos à saúde por meio do filtro Safe Plus.

A tecnologia é capaz de reter 99,999% do material particulado (incluindo frações ultrafinas PM 1.0 e PM 2.5) e atuar sobre Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) e gases derivados do smog urbano. A tecnologia de filtragem utilizada pela linha LG PuriCare segue padrões aplicados em ambientes que demandam alta qualidade do ar, como hospitais e aeronaves comerciais. Adicionalmente, modelos equipados com o Ionizador Plasmaster+ oferecem uma camada ativa de descontaminação no ambiente, desativando microrganismos e alérgenos derivados de ácaros do pó doméstico.

Distribuição inteligente em 360 graus

O chassi cilíndrico do LG PuriCare permite uma captação aerodinâmica em 360 graus, sugando o ar contaminado de todas as direções para evitar zonas de estagnação no ambiente. Para impulsionar o ar limpo por todo o cômodo, a LG desenvolveu o Clean Booster, um módulo superior que se eleva e oscila, projetando o ar purificado a uma distância linear de até 7,5 metros.

Aliado ao design aerodinâmico, o sistema contribui para uma distribuição do ar limpo mais rápida.

Modos direcionados para crianças e animais de estimação A engenharia da LG também foca nas dinâmicas de uso familiar. A função Family Care altera o fluxo aerodinâmico para direcionar o ar purificado às camadas inferiores do ambiente, protegendo bebês e crianças que interagem próximos ao chão, onde se concentra a maior densidade de poluentes e ácaros. Para domicílios com animais, o Pet Mode aumenta a potência de captação nas áreas inferiores e médias em até 35%, além de contar com desodorização fotocatalítica que elimina compostos e odores característicos de forma até 55% mais eficaz do que a configuração básica.

Monitoramento em tempo real e produção sustentável

Equipados com sensores de alta precisão PM 1.0 e de odores, os purificadores analisam a atmosfera continuamente, convertendo os dados em cores por meio do Smart Indicator, o que permite aos usuários visualizarem o nível de poluição no local. Com conectividade Wi-Fi e integração ao aplicativo LG ThinQ, as famílias podem monitorar e acionar o sistema remotamente antes mesmo de chegarem em casa.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil