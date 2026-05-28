Guia LG: como preparar seu ar-condicionado para os dias quentes

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LG Electronics Brasil

28 mai, 2026, 22:22 GMT

Com dicas de manutenção e uso de tecnologia, a LG ajuda a garantir eficiência, economia, conforto e maior durabilidade nos dias mais quentes

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nos dias quentes, de altas temperaturas, um assunto entra em alta: o ar-condicionado. Para garantir um ambiente sempre agradável sem sustos na conta de energia, a LG Electronics do Brasil, marca nº1 em ar-condicionado na América Latina por 11 anos1, preparou um guia com dicas práticas de manutenção e uso inteligente dos recursos disponíveis nos aparelhos modernos, como os modelos da linha LG DUAL Inverter AI, que combinam alta eficiência energética, conectividade e maior durabilidade. São ações simples que podem assegurar a máxima performance, economia e bem-estar nos dias de calor.

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Divulgação LG (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)
Divulgação LG (PRNewsfoto/LG Electronics Brasil)

"Nosso objetivo é que o consumidor veja a LG como uma parceira para tornar os dias quentes mais confortáveis. Ações simples, como a limpeza dos filtros, quando combinadas com a inteligência artificial e a eficiência do compressor DUAL Inverter, transformam a experiência de climatização. Queremos capacitar nossos consumidores a extrair o máximo de desempenho de seus produtos, garantindo bem-estar e controle sobre os gastos energéticos durante toda a estação", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

A seguir, confira seis passos essenciais para preparar seu ar-condicionado:

1. Regra de ouro da manutenção: Limpeza dos filtros 

Os filtros de ar são a primeira linha de defesa para a eficiência do seu ar-condicionado e para a qualidade do ar que você respira. Quando sujos, eles obstruem a passagem de ar, o que força o motor a trabalhar mais para climatizar o ambiente, resultando em uma queda na capacidade de refrigeração, além de um aumento significativo no consumo de energia e da possibilidade de gerar odores desagradáveis.

A limpeza é um processo simples que deve ser feito regularmente, especialmente durante períodos de uso intenso. O pré-filtro pode ser verificado e limpo com maior frequência, até quinzenalmente, dependendo das condições do ambiente. Já a limpeza dos filtros deve ser realizada a cada 3 a 6 meses, enquanto a higienização completa do equipamento deve ser feita por um profissional qualificado a cada 6 a 12 meses.

Basta desligar o aparelho da tomada, remover os filtros, lavá-los em água corrente e deixá-los secar completamente à sombra antes de reinstalar. Este pequeno gesto é o passo mais importante para garantir um funcionamento econômico e um ar mais puro em seu lar.

2. Garanta a "respiração" do aparelho: Cuidado com a unidade externa

A unidade externa, conhecida como condensadora, é a responsável por liberar o calor que foi retirado do ambiente interno. Para que essa troca de calor ocorra de forma eficiente, é fundamental que o ar circule livremente ao seu redor. Obstruções como plantas, móveis, folhas ou outros detritos podem "sufocar" o equipamento.

Quando o fluxo de ar é bloqueado, o compressor é forçado a operar sob maior pressão, o que não só eleva o consumo de energia, mas também aumenta o risco de superaquecimento e danos permanentes ao motor.

Por isso, desde a instalação, é fundamental garantir que a unidade externa esteja posicionada em um local com boa circulação de ar, já que, após instalada, sua realocação pode não ser viável. Além disso, inspeções periódicas para verificar se a área ao redor está desobstruída ajudam a manter a performance da refrigeração e a proteger o investimento.

3. Evite surpresas: Teste de pré-temporada

Ninguém quer descobrir que o ar-condicionado não está funcionando direito no meio de uma onda de calor, e, por isso, um teste de pré-temporada é altamente recomendado. Em um dia de temperatura amena, antes da chegada do calor intenso, ligue o aparelho e verifique todas as suas principais funções.

Esse "check-up" preventivo permite confirmar se o ar-condicionado está funcionando corretamente antes da chegada do calor mais intenso. É importante verificar se o aparelho está refrigerando bem, se o controle remoto e as aletas estão operando normalmente e se a conexão com o aplicativo LG ThinQ® está ativa. Além disso, modelos compatíveis contam com a função Smart Diagnosis, que permite uma checagem rápida dos principais itens de funcionamento do sistema, facilitando a identificação de possíveis anomalias com antecedência e garantindo que o conforto não será interrompido quando mais se precisar.

4. Conforto sob demanda com LG ThinQ®

A tecnologia dos aparelhos LG transforma a maneira como você interage com o conforto da sua casa. Com o aplicativo LG ThinQ®, é possível ligar, desligar e ajustar a temperatura do seu ar-condicionado remotamente, antes mesmo de você chegar em casa, recurso inteligente que elimina a espera desconfortável em um ambiente quente.

Além disso, a plataforma conta com funcionalidades como o geolocalizador, que pode identificar a aproximação do usuário e acionar o aparelho automaticamente, e o kW Manager, que ajuda a gerenciar o consumo de energia ao longo do uso. Ao programar o equipamento para climatizar o ambiente minutos antes da sua chegada, você garante um espaço perfeitamente fresco e acolhedor, sem a necessidade de deixá-lo ligado o dia todo. É a combinação ideal de conveniência e uso consciente de energia, colocando o controle do seu bem-estar na palma da sua mão.

5. Seja o gestor da sua conta de luz

O aplicativo LG ThinQ® vai além de um simples controle remoto e se torna uma ferramenta prática para gestão de energia. Com o kW Manager, o usuário pode definir limites de consumo do aparelho, garantindo maior previsibilidade e controle sobre os gastos com eletricidade. Já o Active Energy Control permite selecionar diferentes faixas de consumo de energia, ajustando o funcionamento do ar-condicionado de acordo com a quantidade de pessoas no ambiente ou outras fontes de calor.

Em dias de calor moderado ou quando o ambiente já está parcialmente climatizado, o usuário pode ajustar o nível de operação do aparelho para equilibrar desempenho e economia de energia, mantendo o conforto térmico sem desperdícios.

Aliada a esse recurso, a tecnologia AI Air analisa continuamente as condições do ambiente e os hábitos de uso para ajustar automaticamente o funcionamento do ar-condicionado. Assim, o sistema atua de forma proativa, mantendo o clima ideal enquanto otimiza o consumo de energia no dia a dia.

6. Durabilidade que acompanha você ao longo dos anos

Para garantir maior vida útil do ar-condicionado, os modelos LG contam com uma série de tecnologias projetadas para proteger o equipamento e manter sua performance ao longo do tempo. O modelo conta com a tecnologia DUAL Inverter com rotor duplo, que proporciona menor vibração e ruído, além de maior estabilidade e durabilidade na operação.

Além disso, o equipamento conta com proteção anticorrosiva Gold Fin™, que é uma camada de proteção nas aletas da condensadora contra os efeitos da maresia e da poluição — um fator especialmente relevante para regiões litorâneas. Outra tecnologia é o material empregado na em toda a parede interna da condensadora que conta com um aço de alta resistência à corrosão, prolongando ainda mais a sua vida útil.

Outro diferencial é a proteção contra picos de energia de até 450V, com placa eletrônica projetada para suportar também oscilações de 25% acima ou abaixo da tensão nominal e variações na rede elétrica, contribuindo para maior durabilidade do aparelho. Reforçando o compromisso com confiabilidade e longevidade, o modelo oferece garantia de 2 anos no produto² e 10 anos no compressor DUAL Inverter.

Para assegurar o desempenho ideal do equipamento e a validade da garantia, a LG recomenda a realização de manutenção preventiva anual por assistência técnica autorizada, conforme orientações previstas no manual do produto.

² A garantia de 2 anos no produto é válida para todos os modelos das linhas de ares-condicionados residenciais (RAC), adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025 e descritos como "LG AI DUAL Inverter", ou "DUAL Inverter", e 02 (dois) modelos específicos da linha "LG AI Smart Inverter", ou "Smart Inverter": S3-Q09JA31E e S3-Q12JA31E, ambos do tipo monsplit ou single split. Excluem-se da regra, de 2 anos de garantia: 1) os modelos da linha comercial (CAC): Multi-split, Teto e Cassete; 2) qualquer condicionador de ar DUAL Inverter ou Smart Inverter que tenha sido adquirido antes de 01 de setembro de 2025. Para estes grupos mencionados como excludentes da nova regra, é mantido o prazo de garantia de 01 ano no produto. Para produtos adquiridos a partir de 01 de setembro de 2025. Produtos adquiridos antes de 01/09/2025, têm 1 ano de garantia. Garantia do Compressor Inverter LG: 10 anos (inclui 9 anos e 9 meses adicionais) para produtos da linha Dual Inverter e Smart Inverter. Válida mediante realização de manutenções preventivas anuais em assistência técnica autorizada LG, com apresentação da nota fiscal e cartão de garantia preenchido. Custos de manutenção não inclusos. A garantia perde validade se as manutenções não forem realizadas ou forem feitas por pessoal não autorizado. 

*Imagens ilustrativas. Maiores informações acessem LG.COM/BR. AI: funcionalidades inteligentes sujeitas a configurações e uso. LG ThinQ™ utiliza dados do usuário e serão tratados conforme a Política de Privacidade LG. 

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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1  Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990263/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil

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