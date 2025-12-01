Como potencializar os resultados da academia com preenchedores corporais

Novas técnicas com ácido hialurônico ajudam a definir abdômen, peitoral, coxas e panturrilhas

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Existem resultados que nem a academia é capaz de entregar sozinha. Hoje, o Grupo MedSystems desenvolveu protocolos com ácido hialurônico corporal que vêm conquistando quem quer definir e esculpir o corpo em detalhes que o treino, sozinho, não alcança — como o contorno do abdômen, o desenho do peitoral ou a proporção entre coxas e panturrilhas, proporcionando um aspecto mais harmônico e atlético, mesmo entre quem já mantém uma rotina de exercícios.

Segundo dados do IBGE de 2023, o número de brasileiros que praticam atividade física ultrapassa 50 milhões — e, junto com o aumento da frequência nas academias, cresce também o interesse por procedimentos capazes de realçar os efeitos do esforço físico. Os dermatologistas Luann Lôbo e Rafael Amaro explicam como os preenchedores à base de ácido hialurônico vêm transformando o conceito de escultura corporal, oferecendo resultados naturais e seguros.

"Esses tratamentos não substituem a academia, mas funcionam como um complemento inteligente", explica o dermatologista Luann Lôbo. A técnica de preenchimento corporal com ácido hialurônico, segundo o médico, é voltada especialmente a quem já treina e mantém uma rotina saudável, mas sente que o corpo "estagnou" em certos pontos. "Eu costumo dizer que é o procedimento para quem se sente injustiçado pela academia", brinca o especialista. "Essas pessoas fazem tudo certo, mas não conseguem aquele volume elegante ou definição que destacaria o músculo."

No peitoral, o objetivo é criar projeção e firmeza, corrigindo assimetrias e destacando a linha natural dos músculos. "Trabalhamos com pequenas quantidades distribuídas em pontos estratégicos, respeitando a anatomia de cada paciente. O resultado é um peitoral mais marcado, mas com aspecto natural e maleável, que acompanha o movimento do corpo", explica Luann.

Já no abdômen, o preenchimento é usado para valorizar os sulcos que definem a musculatura — os chamados "canais" do abdômen — e dar uma leve projeção às áreas que representam os gomos do reto abdominal. "A ideia não é desenhar um 'tanquinho', mas realçar o que já existe, criando um jogo de luz e sombra que evidencia o contorno muscular", afirma o médico. "O resultado é um abdômen mais definido, com aparência firme e atlética."

Nas pernas, o mesmo princípio ajuda a devolver proporção e harmonia ao corpo. Segundo o dermatologista Rafael Amaro, a panturrilha é uma das regiões mais difíceis de ganhar volume apenas com treino. "O preenchimento entra justamente para corrigir desproporções, aumentar a circunferência de forma simétrica e deixar o corpo mais equilibrado", explica. O produto é aplicado em camadas profundas, acompanhando o formato natural da perna, e pode ser usado para corrigir assimetrias entre os lados.

Nas coxas, o preenchedor ajuda tanto a suavizar irregularidades quanto a criar uma leve curvatura, valorizando o contorno lateral — especialmente em casos de "pernas retas" ou falta de projeção na parte anterior. "Muitas mulheres buscam esse procedimento para deixar a perna mais torneada e proporcional ao quadril, sem necessidade de cirurgia", diz Amaro.

O dermatologista destaca ainda que o procedimento é minimamente invasivo, com resultado imediato e recuperação rápida. "O paciente pode voltar às suas atividades no mesmo dia. Apenas orientamos evitar treinos pesados por alguns dias", afirma. O efeito dura, em média, de 12 a 18 meses, dependendo do metabolismo e da área tratada.

Luann Lôbo explica que o produto utilizado para esses procedimentos é o Sofiderm Sub-skin, da Aeskins, desenvolvido exclusivamente para o corpo, já que os ácidos hialurônicos faciais não suportariam a técnica, por causa das diferenças estruturais da pele e do volume necessário para o resultado desejado. "O grande divisor de águas foi justamente o surgimento de uma molécula criada para o corpo — algo que até poucos anos atrás não existia."

A tecnologia MCLPE (Multiphase Cross Linking & Purification Enhancement) do Sofiderm Sub-skin garante um gel mais coeso, de partículas maiores, que se integra ao tecido de forma estável e natural. "Por ser uma macromolécula, ela estrutura e firma o tecido, ao mesmo tempo em que promove projeção e lifting. Isso é o que torna possível esculpir o contorno do peitoral e do abdômen com tanta naturalidade", completa o dermatologista.

Por trás da popularização dos injetáveis corporais está a combinação entre segurança, naturalidade e autoestima. "Hoje o ácido hialurônico é amplamente estudado e reconhecido por sua biocompatibilidade com o organismo", reforça Amaro. "Ele se integra ao tecido e acompanha o movimento do corpo, sem o risco de rejeição ou o aspecto artificial de próteses antigas."

O avanço dos preenchedores corporais à base de ácido hialurônico também marcou uma mudança importante em termos de segurança. Diferentemente do PMMA (polimetilmetacrilato) — uma substância sintética e permanente que pode gerar reações inflamatórias tardias e nódulos difíceis de tratar — o ácido hialurônico é biocompatível, reabsorvível e reversível. Por ser naturalmente presente no organismo, ele se integra de forma harmoniosa ao tecido e pode ser dissolvido com enzimas específicas em caso de necessidade.

"Essa reversibilidade é o que garante previsibilidade e tranquilidade tanto para o médico quanto para o paciente", explica Amaro. "Hoje, os preenchedores corporais modernos representam uma evolução em relação às técnicas antigas, oferecendo volume e definição com um perfil de segurança muito mais alto."

Além do impacto estético, os resultados também refletem na confiança. "Eles mudam o caimento das roupas, a postura e a forma como o paciente se enxerga. E quando você veste confiança, isso transparece em tudo: na praia, na academia e até no trabalho", afirma Luann.

Amaro complementa: "O verão é um convite para mostrar o corpo, e quando o paciente se olha no espelho e gosta do que vê, isso é mais do que vaidade — é bem-estar, liberdade e qualidade de vida."

Mais de cem médicos estiveram reunidos na sexta-feira, 24 de outubro, em São Paulo para a segunda edição do Body in Summer, evento promovido pela Aeskins. O encontro apresentou novos protocolos de harmonização corporal, trazendo à tona as últimas técnicas para a definição de contornos às vésperas do verão, estação em que os pacientes mais procuram tratamentos estéticos. O encontro reforçou o protagonismo do Brasil em protocolos corporais com ácido hialurônico e bioremodeladores. Entre os destaques da programação estiveram os dermatologistas Luann Lôbo e Rafael Amaro, que dividiram com os colegas suas técnicas de preenchimento voltadas à definição de abdômen, peitoral, panturrilhas e coxas. O cirurgião plástico Cristopher Cunha também apresentou uma abordagem inédita de preenchimento de deltóide e trapézio, voltada à harmonização e ao contorno muscular dos ombros. A dermatologista Calu Franco abordou os avanços da medicina estética regenerativa com o uso do Profhilo, único bioremodelador injetável do mercado e exclusivo da Aeskins. Já o cirurgião plástico Luddi de Oliveira apresentou sua técnica de preenchimento peniano com ácido hialurônico Sofiderm, tema que vem ganhando espaço entre os procedimentos masculinos voltados à estética íntima.

A Aeskins é a unidade de negócios injetáveis do Grupo Medsystems, líder em inovação no setor de beleza e bem-estar, unindo o que há de mais potente em tecnologias, com o mais avançado em injetáveis no universo da medicina e alta estética. O foco da empresa é entregar uma minuciosa curadoria do que há de mais inovador e tecnológico no mercado, visando resultados de alto padrão em injetáveis para clínicas e pacientes.

