Tecnologia Volnewmer promove estímulo natural para produção de novo colágeno

MedSystems lança tecnologia de última geração que aumenta a firmeza, elasticidade e rejuvenesce a pele. As diferentes tips do equipamento permitem tratamento em diversas áreas do rosto e do corpo

SÃO PAULO, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A tecnologia contribui cada vez mais para a preservação da beleza e da qualidade de vida das pessoas. Um bom exemplo desse avanço é o Volnewmer — uma radiofrequência monopolar de tecnologia avançada que age como um bioregenerador de colágeno. Ele estimula a produção, a contração e a reorganização das fibras colágenas, resultando em maior firmeza e espessura da pele.

Em viagem científica à Coreia, a Dra. Larissa Hanauer aplica procedimento com Volnewmer no colega Dr. Fabiano Leal

Além desses benefícios, o Volnewmer, que faz parte do portfólio exclusivo da MedSystems, oferece um dispositivo para a regeneração do colágeno na derme papilar, melhorando a textura da pele.

"A flacidez é uma queixa muito comum aqui no consultório, e estamos sempre em busca de inovações. A radiofrequência monopolar é uma tecnologia muito utilizada na Coreia e que já chegou ao Brasil para melhorar os contornos faciais e de algumas regiões do corpo", relata a Dra. Larissa Hanauer, dermatologista da Clínica Adriana Vilarinho. "O tratamento com Volnewmer é excelente para aumentar a densidade e regenerar a pele, sem deixar marcas. É um procedimento muito tranquilo, com desconforto mínimo", acrescenta a especialista.

"Lançado na Coreia em 2023, o Volnewmer rapidamente se destacou com sucesso no mercado devido à sua inovação na regeneração de colágeno. Com diferenciais exclusivos, que garantem efetividade e segurança no tratamento, a tecnologia monopolar permite que a emissão de energia crie um efeito igual ao de um bioestimulador natural", explica Andressa Mundim, diretora de marketing da MedSystems.

O Volnewmer se diferencia por integrar de forma única saúde e estética. Seu dispositivo não apenas aprimora a aparência da pele, oferecendo uma textura mais jovem e radiante, mas também estimula a regeneração celular e a produção de colágeno, afirma Thalita Herek, Head Científica da MedSystems. "A combinação de eficácia e segurança do equipamento combate a flacidez e os sinais de envelhecimento precoce, garantindo resultados duradouros. O Volnewmer se destaca como um avanço essencial, unindo esses dois aspectos fundamentais de maneira excepcional."

Efeitos imediatos e consistência nos resultados

O Volnewmer apresenta tecnologia avançada com frequência de 6,78 MHz, otimizando o estímulo de colágeno nas camadas mais profundas da pele para obter melhores resultados. Sua ponteira de ouro garante a condução precisa da radiofrequência, enquanto sua borda curva e oculta proporciona um acoplamento total, aumentando a segurança e o conforto do paciente.

A difusão térmica ampliada concentra a energia nas profundidades ideais, enquanto a função de vibração da ponteira oferece uma experiência mais confortável ao reduzir os estímulos nervosos. Com uma ponta flexível e inclinável, o Volnewmer permite aplicações em movimento sem riscos, elevando o padrão de segurança no tratamento.

Sobre o Grupo MedSystems

O Grupo MedSystems (Holding JL Health) é um ecossistema líder em inovação no setor de beleza e bem-estar, que promove o empreendedorismo e a prosperidade na América Latina. Formada pelas empresas MedSystems, BeautySystems, Advance Vision, Aeskins, Vydence Medical, Botoclinic, MedSystems Academy, Beauty Academy e Med Banking, a instituição oferece soluções tecnológicas inovadoras para transformar a vida de pacientes, médicos, profissionais de estética e redes, impulsionando seu crescimento e realização pessoal. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, o Grupo MedSystems conta com mais de 40 equipamentos e produtos tecnológicos de ponta, como a linha Ultraformer, BB Laser Lavieen e Quanta System. O compromisso do Grupo MedSystems é fornecer soluções que geram prosperidade e transformam vidas, consolidando-se como um parceiro essencial para o sucesso e crescimento contínuo de seus clientes, parceiros e colaboradores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809484/Dra__Larissa_Hanauer_e_Dr__Fabiano_Leal_alta.jpg

FONTE Grupo MedSystems