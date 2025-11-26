Verão à vista: tecnologias ajudam a conquistar a barriga dos sonhos

Tratamentos com ultrassom de alta precisão reduzem a gordura localizada, melhoram a firmeza da pele e promovem efeito de lifting natural – tudo sem downtime

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o verão se aproximando, cresce o desejo de exibir um abdômen livre das gordurinhas localizadas e um corpo mais tonificado. Para potencializar os resultados de exercícios e alimentação equilibrada, uma opção é recorrer a tratamentos estéticos de última geração, que atuam de forma natural e potencializam os resultados conquistados com o estilo de vida saudável. Entre as principais tendências estão as tecnologias HIFU, do Grupo MedSystems, que utilizam o ultrassom micro e macro focado de alta intensidade para remodelar o abdômen com segurança e precisão. Elas estimulam a produção de colágeno e promovem um lifting natural, entregando resultados visíveis sem cirurgia e sem tempo de recuperação.

Tecnologia ajuda a remodelar o abdômen com segurança e precisão. Foto: divulgação

De acordo com especialistas em estética, o objetivo não é transformar o corpo, mas realçar o que há de melhor nele. "Os pacientes estão cada vez mais interessados em protocolos que ofereçam resultados reais, preservando a naturalidade e a integridade da pele", explica a cosmetóloga e esteticista Michelle Meleck.

O ultrassom micro e macrofocado é uma das tecnologias HIFU mais avançadas do mercado. O equipamento atua em diferentes profundidades da pele, combinando a redução da gordura com o estímulo de colágeno e elastina — o que melhora simultaneamente a firmeza e o contorno abdominal.

"Os efeitos aparecem a partir das primeiras semanas e continuam evoluindo por até 45 dias", destaca Michelle.

Outro equipamento, também baseado na tecnologia HIFU, utiliza apenas o ultrassom macrofocado para atingir as camadas mais profundas da pele. Ele promove o aquecimento controlado do tecido adiposo, levando à destruição das células de gordura, que são posteriormente eliminadas pelo corpo. O sistema de resfriamento da ponteira protege a superfície da pele, garantindo segurança e conforto durante a aplicação.

Indicado para tratar gordura localizada em áreas como abdômen, flancos e culotes, o procedimento é rápido, indolor e não exige tempo de recuperação. "Muitos pacientes saem da sessão e voltam direto às atividades do dia a dia", afirma a fisioterapeuta dermatofuncional Júlia Benini.

Os resultados podem ser percebidos desde a primeira aplicação, sendo recomendado um protocolo de três sessões, com intervalo de 20 dias. Para potencializar os efeitos, é importante manter uma alimentação equilibrada, boa hidratação e rotina regular de exercícios físicos.

Entre as tecnologias de HIFU estão o Ultraformer MPT — ultrassom macro e microfocado — e o Scizer, ultrassom macrofocado, ambos distribuídos pela BeautySystems, empresa do Grupo MedSystems.

O grande diferencial do Ultraformer MPT está na velocidade e na precisão milimétrica, que garantem mais conforto durante o procedimento e resultados visíveis em poucas sessões. "O tratamento não requer tempo de recuperação e é indicado para diferentes idades e biotipos, inclusive para quem passou por emagrecimento rápido ou gestação", aponta Michelle.

"A tecnologia do Scizer destrói os depósitos de gordura por coagulação térmica, reduzindo o volume entre 20% e 40%", explica Julia. Quando associado ao tratamento microfocado do Ultraformer MPT, trata a flacidez tissular, fazendo com que a pele que recobre a gordura fique mais firme.

Com a estação mais quente do ano se aproximando, ainda há tempo de investir em tratamentos que ajudam a redefinir o abdômen e elevar a autoconfiança — com resultados naturais, progressivos e sem downtime.

Sobre o Grupo MedSystems

O Grupo MedSystems (Holding JL Health) é um ecossistema líder em inovação no setor de beleza e bem-estar, que promove o empreendedorismo e a prosperidade na América Latina. Formada pelas empresas MedSystems, BeautySystems, Advance Vision, Aeskins, Vydence Medical, Botoclinic, MedSystems Academy, Beauty Academy e Med Banking, a instituição oferece soluções tecnológicas inovadoras para transformar a vida de pacientes, médicos, profissionais de estética e redes, impulsionando seu crescimento e realização pessoal. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, o Grupo MedSystems conta com mais de 40 equipamentos e produtos tecnológicos de ponta, como a linha Ultraformer, BB Laser Lavieen e Quanta System. O compromisso do Grupo MedSystems é fornecer soluções que geram prosperidade e transformam vidas, consolidando-se como um parceiro essencial para o sucesso e crescimento contínuo de seus clientes, parceiros e colaboradores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831976/Scizer___alta___horizontal.jpg

FONTE Grupo MedSystems