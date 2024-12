Como se preparar para o verão: veja 4 procedimentos estéticos em alta

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Com a chegada do verão, aumenta a procura por cuidados com a pele e o corpo. Além de manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e uma boa hidratação, muitas pessoas buscam por procedimentos estéticos para melhorar a aparência e ter um visual mais rejuvenescido e saudável. A Rennova®, multinacional brasileira referência no desenvolvimento de produtos estéticos injetáveis, possui uma linha completa para tratar a face e todo o corpo. Confira abaixo os 4 principais tratamentos nesta temporada.

1. Bioestimulador de Colágeno

O bioestimulador de colágeno é um dos tratamentos mais procurados para quem deseja melhorar a qualidade da pele, e tem contribuído significativamente para levantar a autoestima e o bem-estar. Agindo profundamente na pele, potencializa sua reestruturação e suaviza os sinais de envelhecimento.

A linha Elleva da Rennova® é um verdadeiro segredo de beleza. Composta por micropartículas uniformes liofilizadas de ácido poli-L-láctico (PLLA), ela é totalmente biocompatível e biodegradável, e estimula a produção natural de colágeno, promovendo uma pele mais firme e com resultados percebidos por até 27 meses¹.

Na linha, há três produtos: Elleva150, indicado para tratamentos faciais²; Elleva com 210mg, projetado para atender simultaneamente a face, têmporas e pescoço²; e o Elleva X, perfeito para tratamentos de grandes áreas², proporcionando resultados abrangentes. Cada versão foi cuidadosamente desenvolvida para garantir precisão e eficácia nos tratamentos, atendendo às demandas de profissionais e pacientes com excelência.

2. Drenagem Linfática

A drenagem linfática é recomendada, especialmente antes do verão. Este procedimento auxilia na redução de inchaços, melhora a circulação e promove a sensação de bem-estar, sendo ideal para quem deseja manter a pele mais tonificada e saudável.

3. Preenchedores

Os preenchedores são utilizados para suavizar linhas de expressão e recuperar o volume facial, proporcionando um efeito de rejuvenescimento imediato. A Rennova® possui portifólio completo que oferece a possibilidade de tratamentos diversos e exclusivos. Por exemplo, para uma cútis bem estruturada e delineada de causar inveja, nada melhor que o preenchedor à base de ácido hialurônico Rennova® Lift Plus Lido. Realce os traços faciais desejados, e contribui para sua harmonia visual.

4. Fios de PDO

Os fios de PDO são uma alternativa para quem busca um lifting facial minimamente invasivo. Os fios de sustentação Croquís, da Rennova®, com maior prazo de validade (dois anos)4, em relação às alternativas existentes no mercado, produzem um efeito lifting5, fixando e reposicionando os tecidos, proporcionando uma aparência mais jovem, bonita e com resultados naturais.

A linha Croquís® é biocompatível, bioabsorvível e bioestimuladora. Os fios são inseridos na derme por meio de cânulas. Após a aplicação, os produtos são absorvidos em até 210 dias e continua produzindo colágeno por até 2 anos4, estimulando uma maior produção de colágeno da pele. Além da firmeza, os fios de PDO atuam em pequenas mudanças, como a sustentação do contorno natural da face e do pescoço, no reposicionamento de algumas regiões do rosto, como sobrancelhas; bigode chinês e bochechas, além de levantar as maçãs do rosto.

De acordo com a Dra. Bruna Bravo, médica dermatologista, titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e pesquisadora da Rennova®, é essencial que os pacientes tomem cuidados após esses procedimentos. "É importante usar protetor solar, pois, com a exposição ao sol, a pele fica mais sensível e pode ocorrer o surgimento de manchas", alerta.

Todos os procedimentos são minimamente invasivos e devem ser realizados apenas por profissionais de saúde habilitados.

Sobre a Rennova

A Rennova é referência no desenvolvimento de produtos para procedimentos estéticos injetáveis para face e corpo. Desde sua fundação, em 2008, contribui para o avanço de tratamentos de beleza minimamente invasivos que colaborem para a autoestima, autoconfiança e bem-estar, posicionando-se na interseção entre inovação, ciência e acessibilidade. Com atuação nacional e internacional, apresenta amplo portfólio com itens de alta tecnologia para atender os desejos do consumidor, com soluções à base ácido hialurônico como Rennova Lips, bioestimuladores de colágeno como Rennova Elleva e Rennova Diamond, fios de PDO, entre outras, apoiando sempre o poder de decisão e escolha que cada pessoa tem para se sentir bem consigo mesma. Saiba mais em: https://compre.rennova.me/

