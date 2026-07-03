HANGZHOU, China, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Quando o rio Taquari, no Brasil, ameaça transbordar, o município de Muçum já não espera e observa — ele sabe. Usando a solução de detecção de nível de água da Hikvision, a cidade obtém informações mais rápidas e precisas sobre as mudanças nos níveis de água do rio. Isso fortalece as respostas a emergências e ajuda a proteger comunidades em todo o Vale de Taquari.

Como um município brasileiro acelera a resposta às enchentes com a detecção de nível de água do Hikvision (PRNewsfoto/Hikvision)

Localizado no Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do Brasil, o município de Muçum faz parte de uma região mais ampla que se desenvolveu ao longo do rio Taquari, que atravessa essa região montanhosa. Após chuvas torrenciais em 2023 e 2024, a região sofreu inundações de proporções históricas. Em 2024, mais de 600.000 pessoas foram desalojadas e a infraestrutura foi danificada em praticamente todos os municípios da região, segundo um relatório da organização Médecins Sans Frontières.

Após enfrentar sucessivos episódios de enchentes, Muçum e cidades do Vale do Taquari passaram a priorizar estratégias de prevenção baseadas em tecnologia. Antes, o monitoramento dos rios era realizado por meio de observações presenciais e medidores físicos, recursos que não ofereciam acompanhamento contínuo nem informações em tempo real em situações críticas. A modernização desse processo tornou-se fundamental para ampliar a eficiência das respostas e reduzir os riscos à população durante eventos climáticos extremo.

Para apoiar esses objetivos, a cidade trabalhou com a integradora de sistemas Infosat e a distribuidora Tecline para implantar a solução inteligente de monitoramento de nível de água da Hikvision.

Combinando imagem de vídeo e tecnologia de radar de ondas milimétricas em um único dispositivo, a solução permite que operadores monitorem visualmente as condições do rio enquanto recebem simultaneamente medições altamente precisas do nível da água em tempo real.

Ao contrário das réguas tradicionais posicionadas próximas à água, o sistema baseado em radar pode medir níveis de água a distâncias de até 40 metros. Essa abordagem de instalação elevada ajuda a garantir operação contínua mesmo durante grandes enchentes, quando equipamentos convencionais podem ser submersos ou danificados.

A precisão em nível milimétrico da solução permite que equipes de emergência detectem até pequenas mudanças no nível da água e recebam alertas quando limites predefinidos são atingidos. Com uma visibilidade mais antecipada das mudanças nas condições, as equipes de emergência ganham tempo valioso para avaliar riscos, coordenar ações de resposta e preparar as comunidades próximas.

O dispositivo fornece imagens de alta qualidade de 4 MP, permitindo que operadores confirmem visualmente as condições do rio em tempo real. Sua tecnologia WDR de 120 dB ajuda a manter imagens claras em ambientes de iluminação desafiadores, enquanto o gabinete com classificação IP67 garante desempenho confiável ao ar livre durante condições climáticas severas.

Para apoiar a comunicação de emergência, cinco Hikvision Network Speakers foram instalados em bairros propensos a enchentes para transmitir alertas de evacuação e outros comunicados de emergência.

Toda a solução é gerenciada através do HikCentral Professional, permitindo que operadores monitorem níveis de água em tempo real, gerenciem alertas, revisem vídeo ao vivo e analisem dados históricos a partir de uma única plataforma.

Desde a implantação, o município de Muçum relatou um aumento de 80% na precisão das informações sobre o nível da água em comparação com leituras manuais anteriores. O monitoramento em tempo real e os alertas automatizados agora ajudam as equipes de emergência a responder de forma mais proativa, ao mesmo tempo em que melhoram a comunicação com os residentes durante situações críticas.

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Para mais informações sobre a câmera inteligente de detecção de nível de água da Hikvision, acesse nosso site oficial.

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FONTE Hikvision