HANGZHOU, China, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando el río Taquari de Brasil amenaza con desbordarse, el municipio de Muçum ya no depende solo de esperar y observar: ahora sabe. Gracias a la solución de detección de nivel de agua de Hikvision, la ciudad obtiene datos más rápidos y confiables sobre los cambios en el nivel del río. Esto fortalece la respuesta ante emergencias y ayuda a proteger a las comunidades de todo el valle de Taquari.

Cómo un municipio brasileño acelera la respuesta ante inundaciones gracias a la detección de nivel de agua de Hikvision (PRNewsfoto/Hikvision)

Ubicado en Río Grande do Sul, el estado más austral de Brasil, el municipio de Muçum forma parte de una región más amplia que se ha desarrollado a lo largo del río Taquari, el cual atraviesa esta zona montañosa. Tras las lluvias persistentes registradas tanto en 2023 como en 2024, la región sufrió inundaciones de proporciones históricas. En 2024, más de 600.000 personas fueron desplazadas y la infraestructura resultó dañada de casi todos los municipios de la región, según un informe de Médicos Sin Fronteras.

Para los habitantes de Muçum y las ciudades vecinas, el enfoque cambió rápidamente: ya no se trataba solo de reaccionar ante las inundaciones, sino de prepararse mejor para ellas de manera más eficaz. Los métodos anteriores dependían en la observación manual y en medidores físicos. Sin embargo, esas soluciones, como sabían muy bien, no podían ofrecer la visibilidad continua, integrada y en tiempo real que resulta tan vital en condiciones meteorológicas extremas.

Para apoyar estos objetivos, el municipio trabajó con el integrador de sistemas Infosat y el distribuidor Tecline para implementar la solución inteligente de monitoreo de nivel de agua de Hikvision.

Al combinar imágenes de video y la tecnología de radar de ondas milimétricas en un solo dispositivo, la solución permite a los operadores monitorear visualmente las condiciones del río y, al mismo tiempo, recibir mediciones de nivel de agua altamente precisas en tiempo real.

A diferencia de los medidores tradicionales instalados cerca del agua, el sistema basado en radar puede medir los niveles de agua desde distancias de hasta 40 metros. Este enfoque de instalación elevada ayuda a ayuda a mantener la operación continua incluso durante inundaciones severas, situaciones en las que los equipos convencionales podrían quedar sumergidos o sufrir daños.

La precisión milimétrica de la solución permite a los equipos de emergencia detectar incluso pequeños cambios en los niveles de agua y recibir alertas cuando se alcanzan los umbrales predefinidos. Con información anticipada sobre las condiciones cambiantes, los equipos de emergencia ganan tiempo valioso para evaluar los riesgos, coordinar acciones de respuesta y preparar a las comunidades cercanas.

El dispositivo ofrece imágenes de alta calidad de 4 MP, lo que permite a los operadores confirmar visualmente las condiciones del río en tiempo real. Su tecnología WDR de 120 dB ayuda a mantener imágenes nítidas en entornos con iluminación desafiante, mientras que la carcasa con clasificación IP67 permite un desempeño confiable en exteriores incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Para facilitar la comunicación en situaciones de emergencia, se instalaron cinco altavoces de red de Hikvision en barrios propensos a inundaciones para transmitir alertas de evacuación y otros avisos de emergencia.

Toda la solución se gestiona a través de HikCentral Professional, desde donde los operadores pueden monitorear cambios en el nivel de agua en tiempo real, gestionar las alertas, revisar el video en vivo y analizar los datos históricos desde una sola plataforma.

Desde la implementación, el municipio de Muçum ha registrado un aumento del 80 % en la precisión de la información sobre el nivel del agua en comparación con las lecturas manuales anteriores. El monitoreo en tiempo real y las alertas automatizadas ahora ayudan a los equipos de emergencia a responder de manera más proactiva, mientras mejoran la comunicación con los residentes durante situaciones críticas.

Más información

Para obtener más información sobre la cámara inteligente de detección de nivel de agua de Hikvision, visita nuestro sitio web oficial.

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FUENTE Hikvision