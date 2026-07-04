HANGZHOU, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hikvision anunciou que sua série de câmeras de rede DeepinView (iDS-2CD7x) conquistou a certificação EUCC (European Cybersecurity Certification Scheme based on Common Criteria – Estrutura Europeia de Certificação em Cibersegurança baseada no Common Criteria). Esse marco torna a série o primeiro produto da categoria de câmeras de CFTV do mundo a conquistar essa certificação, reforçando o compromisso da Hikvision com a segurança de seus produtos e a conformidade de sua governança digital.

Hikvision conquista a primeira certificação EUCC do setor para câmeras de rede (PRNewsfoto/Hikvision)

A certificação foi concedida pela TrustCB B.V., organismo independente de certificação autorizado pela Autoridade Holandesa para Infraestrutura Digital (RDI). A avaliação abrangente de segurança foi conduzida pela Bureau Veritas Cybersecurity Europe, laboratório independente de testes reconhecido internacionalmente. Realizada em conformidade com as normas ISO/IEC 15408 (Common Criteria) e CEM:2022 R1, a série certificada iDS-2CD7x atende ao nível de garantia "Substantial" da EUCC, alinhado ao Nível de Garantia de Avaliação 3 (EAL3) e complementado pelo requisito ALC_FLR.2 (Correção de Falhas).

Atendendo ao novo cenário europeu de certificação em cibersegurança

Adotada recentemente como referência para a certificação de cibersegurança de produtos na Europa, a EUCC é baseada nos padrões internacionalmente reconhecidos do Common Criteria (CC). A estrutura utiliza testes e auditorias independentes e rigorosos para verificar, de forma sistemática, os recursos de segurança dos produtos, seus processos de desenvolvimento e a gestão de vulnerabilidades.

À medida que a União Europeia fortalece os requisitos de segurança para produtos digitais — com iniciativas como o Cyber Resilience Act (CRA), que estabelece exigências de segurança ao longo de todo o ciclo de vida de "produtos com elementos digitais", e a Diretiva NIS2, que amplia as obrigações de cibersegurança para setores críticos —, a EUCC consolida-se como uma referência confiável. Ela oferece a fabricantes e usuários finais uma comprovação padronizada e confiável de conformidade, servindo como referência para setores com elevados requisitos de segurança, como governo, infraestrutura crítica, energia e transporte.

Uma abordagem estruturada baseada no conceito "Segurança desde a Concepção"

No atual cenário digital altamente interconectado, a cibersegurança deixou de ser um diferencial para se tornar um elemento essencial de confiança. A conquista da primeira certificação EUCC do mundo para a categoria de câmeras reflete a abordagem estruturada da Hikvision baseada no conceito de "Segurança desde a Concepção". Ao incorporar rigorosos princípios de segurança em todas as etapas do ciclo de vida do produto — da concepção e pesquisa e desenvolvimento (P&D) aos testes, entrega e manutenção contínua —, a empresa garante que a proteção dos dispositivos seja tratada de forma proativa desde a sua origem.

A certificação valida, especificamente, os robustos controles de segurança da série iDS-2CD7x em áreas essenciais, como autenticação de identidade, controle de acesso, comunicações seguras, auditoria de segurança e gestão de vulnerabilidades. Ao estabelecer esse novo marco para o setor, a empresa cria uma nova referência para conformidade em cibersegurança e reforça ainda mais a confiança dos clientes globais nos produtos e soluções da Hikvision.

Para saber mais sobre as iniciativas de cibersegurança da Hikvision, acesse este link.

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FONTE Hikvision