Comviva apresenta CNPaaS para monetização avançada com APIs de rede

Revela solução pioneira de CNPaaS que permitirá recursos avançados de rede 5G, como qualidade de serviço sob demanda.

Nova solução para permitir que as empresas controlem, configurem e consultem suas redes sob demanda e em escala com integração avançada de API de rede.

NOVA DÉLHI, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Comviva, a líder global em soluções de experiência do cliente e monetização de dados, anunciou hoje um aprimoramento histórico de sua solução CPaaS para provedores de telecomunicações - NGAGE. Esse aprimoramento estratégico eleva a NGAGE a uma solução CNPaaS (Plataforma de Rede de Comunicação como Serviço), que capacitará as empresas com recursos avançados de rede 5G como qualidade de serviço (QoS) sob demanda, localização precisa do dispositivo e fatiamento de rede, juntamente com funcionalidades robustas de 4G.

A plataforma NGAGE CNPaaS está preparada para revolucionar o gerenciamento de redes empresariais, oferecendo recursos avançados que permitem às empresas controlar, configurar e consultar suas redes sob demanda e em escala. Ele deve fornecer APIs para funções críticas, como troca de sim, verificação de números, qualidade sob demanda e localização sob demanda em redes 5G e 4G. Ao alavancar mais de 20 APIs de rede compatíveis com CAMARA, o NGAGE CNPaaS facilitará o acesso universal às redes de operadoras para desenvolvedores por meio das iniciativas GSMA Open Gateway.

Deshbandhu Bansal, COO de Soluções de Mensagens da Comviva, disse: "Estamos entusiasmados em introduzir APIs de rede na plataforma NGAGE. Esta solução estratégica pioneira no setor deve permitir que empresas e operadoras de telecomunicações aproveitem todo o potencial das soluções de comunicação e rede com integração avançada de API. Com o NGAGE CNPaaS, estamos inaugurando uma nova era de inovação e crescimento no cenário da comunicação, gerando oportunidades e avanços sem precedentes."

O NGAGE da Comviva é uma plataforma completa para capacitar os provedores de serviços de Telecomunicações a impulsionar as interações com os clientes em tempo real para as empresas. A plataforma oferece suporte a serviços de mensagens e bate-papos alimentados por recursos de IA de conversação em todos os setores verticais do setor. Sua automação cognitiva e recursos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) capacitam as empresas a oferecer uma experiência enriquecida ao cliente, automatizando as interações do usuário em uma linguagem semelhante à humana. É uma das plataformas mais escaláveis do setor, lidando com mais de 250 bilhões de mensagens anualmente em mais de 40 implantações, capacitando os provedores de telecomunicações a fornecer serviços de CPaaS para sua base de mais de 7.000 clientes corporativos em todo o mundo.

