Comviva führt CNPaaS für erweiterte Monetarisierung mit Netzwerk-APIs ein

Vorstellung bahnbrechender CNPaaS-Lösung mit fortschrittlichen 5G-Netzfunktionen wie On-Demand-QoS (Quality of Service).

Neue Lösung für Unternehmen zur On-Demand-Steuerung, -Konfiguration und -Abfrage von Netzwerken in großem Umfang mit fortschrittlicher Netzwerk-API-Integration.

NEW DELHI, 19. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, gab heute eine bahnbrechende Erweiterung seiner CPaaS-Lösung für Telekommunikationsanbieter NGAGE bekannt. Diese strategische Erweiterung macht NGAGE zu einer CNPaaS-Lösung (Communication Network Platform as a Service), die Unternehmen neben robusten 4G-Funktionen auch fortschrittliche 5G-Netzfunktionen wie On-Demand-QoS (Quality of Service), präzise Geräteortung und Network Slicing bieten soll.

Die NGAGE CNPaaS-Plattform wird die Verwaltung von Unternehmensnetzwerken revolutionieren, indem sie fortschrittliche Funktionen bietet, mit denen Unternehmen ihre Netzwerke nach Bedarf und in großem Umfang steuern, konfigurieren und abfragen können. Es soll APIs für kritische Funktionen wie SIM-Tausch, Nummernüberprüfung, Qualität auf Anfrage und Standort auf Anfrage sowohl über 5G- als auch über 4G-Netze bereitstellen. Durch die Nutzung von über 20 CAMARA-kompatiblen Netzwerk-APIs wird NGAGE CNPaaS den universellen Zugang zu Betreibernetzen für Entwickler durch die GSMA Open Gateway-Initiativen erleichtern.

Deshbandhu Bansal, Betriebsleiter für Messaging-Lösungen bei Comviva , sagte: „Wir freuen uns sehr über die Einführung von Netzwerk-APIs in die NGAGE-Plattform. Diese erste strategische Lösung in der Branche soll es Unternehmen und Telekommunikationsbetreibern ermöglichen, das volle Potenzial von Kommunikations- und Netzwerklösungen mit fortschrittlicher API-Integration auszuschöpfen. Mit NGAGE CNPaaS läuten wir eine neue Ära der Innovation und des Wachstums in der Kommunikationslandschaft ein, die nie dagewesene Möglichkeiten und Fortschritte mit sich bringt."

NGAGE von Comviva ist eine umfassende Plattform, die es Telekommunikationsanbietern ermöglicht, Kundeninteraktionen für Unternehmen in Echtzeit zu steuern. Die Plattform unterstützt Messaging-Dienste und Chats mit KI-Funktionen für die verschiedenen Branchen. Die kognitiven Automatisierungs- und Natural Language Processing (NLP)-Funktionen ermöglichen es Unternehmen, durch die Automatisierung von Benutzerinteraktionen in einer menschenähnlichen Sprache ein verbessertes Kundenerlebnis zu schaffen. Es handelt sich um eine der skalierbarsten Plattformen der Branche, die jährlich über 250 Milliarden Nachrichten in mehr als 40 Implementierungen verarbeitet und Telekommunikationsanbietern die Möglichkeit bietet, CPaaS-Dienste für ihre mehr als 7.000 Unternehmenskunden weltweit bereitzustellen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sundeep Mehta

DGM, Unternehmenskommunikation

E-Mail: [email protected]

Tel. +91-9910030732

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg