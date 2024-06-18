Comviva 推出 CNPaaS，用於網絡 API 進階貨幣化

該公司推出先進的 CNPaaS 解決方案，實現先進的 5G 網絡功能，例如按需服務質量（QoS）。

全新解決方案，可讓企業透過進階網絡 API 整合，根據需求大規模控制、設定和查詢其網絡。

新德里2024年6月19日 /美通社/ -- 客戶體驗和數據貨幣化解決方案環球龍頭企業 Comviva 今天宣佈為 NGAGE 這個專門為電訊供應商而設的 CPaaS 解決方案進行里程碑性的改進。這項策略性改進將 NGAGE 提升為 CNPaaS（通訊網絡平台即服務）解決方案，為企業提供先進的 5G 網絡功能，例如按需服務質量（QoS）、精確設備位置、網絡切割，以及強大的 4G 功能。

NGAGE CNPaaS 平台旨在透過提供進階功能，讓企業能夠根據需要大規模控制、設定和查詢其網絡的進階功能，以便革新企業網絡管理。此平台將為 5G 和 4G 網絡上提供關鍵功能的 API，例如 SIM 卡交換、號碼驗證、按需質量和按需定位。NGAGE CNPaaS 利用超過 20 個兼容於 CAMARA 的網絡 API，將透過 GSMA 開放閘道（GSMA Open Gateway）計劃為開發人員提供營運商網絡通用存取權限。

Comviva 通訊解決方案營運總監 Deshbandhu Bansal 表示：「我們很高興能將網絡 API 引入 NGAGE 平台。這項業界首創策略性解決方案將使企業和電訊營運商透過先進的 API 整合，充分發揮通訊和網絡解決方案的潛力。透過 NGAGE CNPaaS，我們正在開創兼具創新與發展的新時代，在通訊領域帶來前所未有的機會和進展。」

Comviva 的 NGAGE 是一個全套平台，可讓電訊服務供應商為企業推動實時客戶互動。該平台支援訊息及對話式 AI 能力服務，涵蓋整個行業的垂直領域。其認知自動化及自然語言處理 (NLP) 能力讓企業能夠透過以類似人類的語言將使用者互動自動化，提供豐富的客戶體驗。它是業界最可擴展的平台之一，每年在 40 多個部署中處理超過 2500 億條訊息，使電訊服務供應商能夠為其全球逾 7,000 位企業客戶群提供 CPaaS 服務。

如需更多資訊，請聯絡：

Sundeep Mehta

DGM，企業傳播部

電郵： [email protected]

聯絡電話 +91-9910030732

SOURCE Comviva