CONCURSO S. PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2024-25 DIVULGA JÚRI GLOBAL

MILÃO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- S.A Pellegrino Young Chef Academy tem o orgulho de anunciar o Júri Global que julgará a Grande Final do concurso S.Pellegrino Young Chef Academy 2024-25. Sete dos nomes mais influentes da gastronomia mundial serão encarregados de coroar o jovem chef mais talentoso do mundo com menos de 30 anos de idade. Eles avaliarão os pratos assinatura apresentados com base nas três Regras de Ouro, selecionando o jovem chef que exibir as habilidades técnicas mais sólidas, criatividade genuína e uma crença pessoal excepcional sobre gastronomia.

Para visualizar o Comunicado de Imprensa Multimídia, clique em: https://www.multivu.com/players/uk/9283351-spellegrino-young-chef-academy-competition-2024-25-unveils-global-jury/.

Para a sexta edição da iniciativa, o júri é composto por chefs de renome internacional:

1. Christophe Bacquié, Meilleur Ouvrier de France e principal proprietário da La Table des Amis, de duas estrelas Michelin, que abriu na Provence em 2023, realizando seu sonho de oferecer uma experiência gastronômica íntima e amigável. O que ele mais gosta na administração de uma cozinha é transmitir a arte da culinária a outras pessoas, orientar jovens e vê-los se superarem. "Ousar é perseverar: ousar é criar" é sua abordagem pessoal e seu convite para as futuras gerações de chefs;

2. Jeremy Chan é o chef e co-fundador da Ikoyi, inaugurada em 2017 com sua amiga de infância e agora parceira de negócios, Iré Hassan-Odukale. Hoje, Chan está na vanguarda da paisagem gastronômica, misturando seus pratos com especiarias, sabores e experiências pessoais. Ikoyi recebeu duas estrelas Michelin e ocupa o 42º lugar na lista The World's 50 Best Restaurants. Audácia é sua palavra-chave na cozinha. E lembra aos jovens chefs: "Não sigam um caminho conhecido, mas cuidem de cada ingrediente, cada detalhe, tornando cada prato único";

3. Antonia Klugmann é chef e proprietária do L'Argine a Vencò, com uma estrela Michelin, localizado em Dolegna del Collio, uma aldeia perto da fronteira eslovena na Itália. Sua culinária é sazonal com ingredientes típicos representativos da rica biodiversidade da região de Friuli-Venezia Giulia. Klugmann não é apenas uma chef e empreendedora, mas também uma verdadeira mentora para sua brigada: "O que eu sempre digo para os meninos e meninas que trabalham comigoé questionar suas escolhas. O tempo passa rápido, na cozinha ainda mais. É muito importante se perguntar constantemente se você tomou o caminho correto para não se encontrar 15 anos depois, mais velho e infeliz";

4. Mitsuharu 'Micha' Tsumura é um chef peruano de ascendência japonesa. Seu projeto mais pessoal é o restaurante Maido, em Lima, aberto há 15 anos. Maido foi reconhecido nacionalmente como o Melhor Restaurante do Peru por cinco anos consecutivos e atualmente ocupa o primeiro lugar na lista Latin America's 50 Best Restaurants (posição que também ocupou de 2017 a 2019) e o quinto lugar na lista The World's 50 Best Restaurants. Tsumura também administra o Tori, em Lima, restaurante focado em frango assado, o Mai Mai, no Panamá, e o Karai by Mitsuharu, no Chile. Foi mentor local em 2022-23 e Jurado Local e mentor da Grande Final no Concurso inaugural em 2015. Seu conselho aos jovens talentos é manter a mente aberta e explorar a aprendizagem ao longo da vida: "você logo perceberá que tudo na vida não é uma corrida de 100 metros, mas sim a maratona mais longa de todos os tempos, com muitos altos e baixos. Seja paciente, aprenda com seus erros";

5. Niki Nakayama é uma chef americana e proprietária do restaurante n/naka de duas estrelas Michelin em Los Angeles, especializado em cozinha kaiseki japonesa moderna. Para Nakayama, a filosofia kaiseki permite que ela mostre uma profunda apreciação pela beleza da natureza, com o objetivo de "destacar os sabores naturais, apresentando-os da maneira mais pura, sem complicações excessivas e servindo-os como deveriam estar em sua alta temporada". Seu conselho para aspirantes a jovens chefs é que todo chef tem algo a contribuir, portanto, estar aberto a aprender com cada um deles é a melhor maneira de encontrar inspiração;

6. Elena Reyegadas é uma figura central na cultura mexicana contemporânea. Ela é chef e proprietária do Rosetta, um restaurante com estrela Michelin que aparece constantemente nas listas The World's 50 Best Restaurants e Latin America's 50 Best Restaurants. Ela também é proprietária da Panadería Rosetta, onde explora a arte da panificação, ao lado de outros empreendimentos gastronômicos notáveis. Seu compromisso vai além da cozinha: em 2022, fundou a Elena Reygadas Scholarship, destinada a apoiar jovens estudantes de culinária, promover a igualdade de oportunidades e a liderança feminina no campo da culinária. Para as mentes jovens, ela diz: "Siga seus instintos. Seja apaixonado(a). Continue curioso(a). Aprenda com a tradição";

7. Julien Royer é o chef-proprietário do Odette, um moderno restaurante francês com três estrelas Michelin na National Gallery Singapore. O nome Odette é uma homenagem à avó de Royer, que foi uma de suas maiores influências na vida e na cozinha. Para os jovens talentos, ele diz: "As pessoas que você encontra ao longo do caminho são vitais para o seu crescimento. Nunca pare de aprender com seus colegas, parceiros, fornecedores, colaboradores e colegas criadores. É importante expandir constantemente sua visão de mundo e se abrir para outras perspectivas. Criar uma experiência é um esforço coletivo, e um grande chef é tão grande quanto a equipe que o apoia e acredita nele, trabalhando juntos em harmonia".

Neste ponto da Competição, os melhores jovens chefs de todo o mundo, selecionados pela ALMA, estão prontos para competir durante a fase das Finais Regionais, que acontecerá de setembro de 2024 a janeiro de 2025. As finais regionais são uma grande oportunidade de exposição, pois os chefs apresentarão seus pratos exclusivos a um júri local de chefs renomados, encarregados de selecionar os vencedores regionais do S.Pellegrino Young Chef Award e dos três prêmios adicionais, o Prêmio S.Pellegrino Social Responsibility, o Prêmio Acqua Panna Connection in Gastronomy e o Prêmio Fine Dining Lovers Food for Thought. Os vencedores regionais continuarão a competir pelo título global na Grande Final em 2025, demonstrando suas habilidades na preparação de seus pratos exclusivos perante o Júri Global.

Para saber mais sobre a iniciativa, visite: www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Sobre S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas internacionais da Sanpellegrino S.p.A., com sede em Milão, Itália. Distribuídos em mais de 150 países através de filiais e distribuidores nos cinco continentes, esses produtos representam excelência de qualidade em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. Fundada em 1899, a Sanpellegrino S.p.A. é a empresa líder no setor de bebidas na Itália com sua linha de águas minerais, aperitivos não alcoólicos edrinks . Sanpellegrino sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha de forma responsável e apaixonada. No Brasil, Sanpellegrino e Acqua Panna são representadas e distribuídas com exclusividade pela Minalba Brasil.

