DIE S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY STELLT DIE INTERNATIONALE JURY DES AWARDS 2023-25 VOR

Treffen Sie die hochkarätigen internationalen Köch:innen, die den besten jungen Koch oder die beste junge Köchin der Welt küren werden.

MAILAND, 5. August 2024 /PRNewswire/ -- Die S.Pellegrino Young Chef Academy freut sich, die hochkarätige Jury für das Finale des Awards 2024-25 vorzustellen. Sieben führende Persönlichkeiten der internationalen Gastronomie werden im Grand Finale den besten jungen Koch oder die beste junge Köchin der Welt küren. Sie bewerten die Gerichte nach drei Kriterien, den sogenannten Goldenen Regeln: technische Fertigkeiten, Kreativität und Botschaft.

Für die sechste Ausgabe des Awards setzt sich die Jury aus weltbekannten Köch:innen zusammen:

Christophe Bacquié, ist Träger des Titels „Meilleur Ouvrier de France " und Mitinhaber des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten La Table des Amis. Er eröffnete das Restaurant 2023 in der Provence , um seinen Traum von einem sehr persönlichen und herzlichen kulinarischen Erlebnis zu verwirklichen. Die Kunst des Kochens an andere weiterzugeben, junge Menschen zu betreuen und zu sehen, wie sie über sich hinauswachsen, das ist es, was ihm an der Leitung einer Küche am meisten Spaß macht. Sein persönliches Credo und seine Aufforderung an zukünftige Generationen von Köchen; „Mutig sein heißt, durchzuhalten. Denn wer durchhält, kann etwas erschaffen." Jeremy Chan ist der Küchenchef und Mitbegründer des Restaurants Ikoyi, das er 2017 mit seinem Jugendfreund und Geschäftspartner Iré Hassan-Odukale eröffnete. Heute ist Chan eine gastronomische Größe und begeistert mit einer Küche voller aufregender Gewürze und einem ganz eignen Geschmack, in dem er seine persönlichen Erfahrungen einfließen lässt. Das Ikoyi wurde mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und belegt Platz 42 auf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt. „Dreistigkeit" ist sein Schlüsselwort in der Küche. Und er ermahnt die jungen Köche: „Geht nicht den Weg, den jeder kennt, sondern achtet auf jede einzelne Zutat, auf jedes Detail und macht jedes Gericht einzigartig." Antonia Klugmann ist Küchenchefin und Inhaberin des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant L'Argine a Vencò in Dolegna del Collio, einem Dorf nahe der slowenischen Grenze in Italien. Ihre Küche ist saisonal und besteht aus typischen Zutaten, die die Vielfalt der Region Friaul-Julisch Venetien repräsentieren. Klugmann ist nicht nur Köchin und Unternehmerin, sondern auch eine echte Mentorin für ihr Küchenteam: „Was ich den Jungen und Mädchen immer mit auf den Weg gebe, ist, ihre Entscheidungen zu hinterfragen. Die Zeit vergeht schnell – und in der Küche noch viel schneller. Es ist sehr wichtig, sich immer wieder zu fragen, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat, um nicht 15 Jahre später älter und unglücklicher dazustehen." Mitsuharu 'Micha' Tsumura ist ein peruanischer Küchenchef japanischer Abstammung. Sein persönlichstes Projekt ist das Restaurant Maido in Lima , das bereits seit 15 Jahren besteht. Das Maido wurde fünf Jahre in Folge als bestes Restaurant in Peru ausgezeichnet und steht derzeit auf Platz eins der Liste der 50 besten Restaurants in Lateinamerika (eine Position, die es auch von 2017 bis 2019 innehatte) und auf Platz fünf der Liste der 50 besten Restaurants der Welt. Tsumura betreibt darüber hinaus das Restaurant Tori in Lima (ein auf Brathähnchen spezialisiertes Restaurant) das Mai Mai in Panama und das Karai by Mitsuharu in Chile . Er war 2022 im Wettbewerb von S.Pellegrino bereits lokaler Mentor und 2015 lokaler Juror und Mentor im Weltfinale. Sein Rat an junge Talente lautet, offen zu bleiben und das lebenslange Lernen zu für sich zu entdecken. „Sie werden bald merken, dass alles im Leben kein 100-Meter-Sprint ist, sondern der längste Marathon aller Zeiten mit vielen Höhen und Tiefen. Habt Geduld, lernt aus euren Fehlern." Niki Nakayama ist eine amerikanische Küchenchefin und Inhaberin des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants n/naka in Los Angeles , das sich auf die moderne japanische Kaiseki-Küche spezialisiert hat. Für Nakayama ermöglicht die Kaiseki-Philosophie eine tiefe Wertschätzung für die Schönheit der Natur, mit dem Ziel, „die natürlichen Aromen hervorzuheben und sie in ihrer reinsten Form zu präsentieren, ohne sie übermäßig zu verkomplizieren. Auf diese Weise können sie so serviert werden, wie es ihrer Jahreszeit entspricht." Ihr Rat für angehende Jungköche lautet, dass jeder Koch etwas beizutragen hat und dass es am besten ist, sich von anderen inspirieren zu lassen und von ihnen zu lernen. Elena Reyegadas ist eine Schlüsselfigur der zeitgenössischen mexikanischen Kultur. Sie ist die Chefköchin und Inhaberin des Restaurants Rosetta, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde und regelmäßig auf den Listen The World's 50 Best Restaurants und Latin America's 50 Best Restaurants erscheint. Außerdem ist sie Inhaberin der Panadería Rosetta, wo sie neben anderen bemerkenswerten gastronomischen Unternehmungen die Kunst des Brotbackens erforscht. Ihr Engagement geht über die Küche hinaus: Im Jahr 2022 gründete sie das Elena Reygadas Scholarship, um junge Kochstudenten zu unterstützen, die Chancengleichheit zu fördern und die Führungsrolle von Frauen im Bereich der Kochkunst zu stärken. Jungen Menschen sagt sie: „Folgt eurem Instinkt. Seid leidenschaftlich. Bleibt neugierig und lernt aus Traditionen." Julien Royer ist der Chefkoch und Inhaber des Restaurants Odette, einem modernen französischen Restaurant mit drei Michelin-Sternen in der National Gallery Singapore. Der Name Odette ist eine Hommage an Royers Großmutter, die ihn im Leben und in der Küche stark beeinflusst hat. Jungen Talenten rät er: „Die Menschen, die du auf deinem Weg triffst, sind entscheidend für deine Entwicklung. Höre nie auf, von deinen Kollegen und Partnern zu lernen. Es ist wichtig, sein Weltbild ständig zu erweitern und sich für andere Perspektiven zu öffnen. Die Schaffung eines Erlebnisses ist eine kollektive Anstrengung, und ein großartiger Koch ist nur so großartig wie das Team, das ihn oder sie unterstützt und an ihn oder sie glaubt und harmonisch zusammenarbeitet".

Im Wettbewerb der S.Pellegrino Young Chef Academy werden derzeit rund um den Globus die Teilnehmer der regionalen Vorentscheide bekannt gegeben. Ausgewählt von ALMA, der renommierten italienischen Institution für Spitzengastronomie, treten in 15 Regionen der Welt jeweils 10 Talente gegeneinander an. Sie kochen vor einer hochkarätigen Jury und kämpfen um den Einzug ins Weltfinale. Denn nur der oder die beste junge Köch:in kann beim Gand Finale 2025 in Mailand dabei sein. Darüber hinaus wird es drei Zusatzpreise geben: den S.Pellegrino Social Responsibility Award, den Acqua Panna Connection in Gastronomy Award und den Fine Dining Lovers Food for Thought Award. Die regionalen Vorentscheide finden zwischen September 2024 und Januar 2025 statt. Der deutsch-österreichische Vorentscheid wird am 19. November in Köln ausgetragen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Informationen zu S.Pellegrino und Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna und Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sind internationale Marken der Sanpellegrino S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien. Die Produkte, die in mehr als 150 Ländern über Niederlassungen und Händler auf allen fünf Kontinenten vertrieben werden, stehen aufgrund ihrer Herkunft für höchste Qualität und interpretieren den italienischen Stil weltweit perfekt als Synthese von Genuss, Gesundheit und Wohlbefinden. Die 1899 gegründete Sanpellegrino S.p.A. ist mit ihrem Angebot an Mineralwässern, alkoholfreien Aperitifs, Getränken und Eistees das führende Unternehmen im Getränkesektor in Italien. Als bedeutender Mineralwasserhersteller setzt sich das Unternehmen seit jeher für den Schutz dieser wichtigen Ressource ein und arbeitet verantwortungsbewusst und leidenschaftlich daran, die Zukunft des Mineralwassers zu sichern.

