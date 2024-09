Conferência Internacional IEEE de 2024 sobre Processamento de Imagem aborda as mais recentes inovações técnicas

O ICIP 2024 se concentra no processamento de dados visuais confiáveis e abrange tópicos de ponta envolvendo visão computacional

PISCATAWAY, Nova Jersey, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, e a IEEE Signal Processing Society (SPS) realizarão a Conferência Internacional IEEE de 2024 sobre Processamento de Imagem (ICIP 2024), de 27 a 30 de outubro de 2024, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O ICIP 2024 será um centro de inovação e aprendizado - analisando como as abordagens baseadas em IA no setor estão trazendo oportunidades e desafios.

O programa se aprofunda em "Generalização Confiável em Aprendizado de Máquina Visual", aprendizado de IA/ML em dados visuais e avalia as últimas tendências em padrões de codificação de imagem e vídeo baseados em aprendizado e orientados por dados.

O ICIP 2024 contará com tutoriais perspicazes, exposições e demonstrações envolventes, oficinas de empresas líderes de tecnologia, oportunidades de desenvolvimento de carreira e eventos de networking para engenheiros praticantes, aspirantes a estudantes e jovens empreendedores.

"O ICIP fornecerá aos líderes de pensamento uma plataforma para atingir diversos públicos e incentivar um diálogo sobre tópicos que causam um grande impacto em nosso setor. Estamos ansiosos para criar conexões entre os principais pesquisadores e profissionais do setor", declarou Kostas Plataniotis, presidente da IEEE Signal Processing Society.

Os palestrantes do seminário incluem o Dr. Touradj Ebrahimi, coordenador do Comitê de Padronização JPEG, a Dra. Gitta Kutyniok, presidente de IA da Baviera para Fundamentos Matemáticos de IA, LMU Munique, e o Dr. Mohamad Sawan, professor presidente da Westlake University; professor Emérito da Polytechnique Montreal. Consulte o Programa Técnico para obter um resumo das atividades da conferência.

O ICIP 2024 reunirá pesquisadores corporativos, governamentais e acadêmicos, os principais líderes globais no setor e muito mais - inscreva-se hoje.

Sobre a IEEE Signal Processing Society

Fundada como a primeira sociedade do IEEE, em 1948, a Signal Processing Society é a principal associação mundial para engenheiros de processamento de sinais e profissionais do setor.

Sobre o IEEE

O IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Por meio de suas publicações altamente citadas, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é a voz confiável em uma ampla variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e produtos eletrônicos.

Contato com a mídia: Caroline Johnson - diretora de conferências, marketing e análise de dados, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2503300/IEEE_Signal_Processing_Society_Logo.jpg

FONTE IEEE Signal Processing Society