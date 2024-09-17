2024 IEEE International Conference 探討影像處理的前沿技術創新

ICIP2024 焦點：可靠的視覺數據處理及尖端電腦視覺主題

新澤西州皮斯卡特維2024年9月17日 /美通社/ -- 全球致力於推動人類科技進步的最大技術專業組織 IEEE 與 IEEE Signal Processing Society (SPS) 將於 2024 年 10 月 27 日至 30 日在阿聯酋阿布扎比 Abu Dhabi National Exhibition Centre 舉辦 2024 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2024)。ICIP 2024 將成為創新和學習的中心，探討該領域中基於 AI 的方法如何帶來機遇和挑戰。

會議議程深入探討「視覺機器學習中的可信賴泛化」、AI/ML 在視覺數據上的學習能力，檢視了以數據驅動、基於學習的圖片及影片編碼標準的最新趨勢。

ICIP 2024 將舉辦豐富多元的活動，包括極具洞見的學術教程、精彩的展覽及演示、由領先科技公司主辦的研討會，同時為執業工程師、有志學生和年輕創業家提供職業發展和社交活動。

「ICIP 將為思想領袖提供一個平台，以接觸多元化的受眾，並鼓勵就對我們行業產生重大影響的主題進行對話。我們期待在領域的頂尖研究人員和從業者之間建立聯繫」，IEEE Signal Processing Society 主席 Kostas Plataniotis 表示。

會議特邀發言人包括 JPEG Standardization Committee 召集人 Touradj Ebrahimi 博士、慕尼黑大學 Mathematical Foundations of AI 巴伐利亞 AI 主席 Gitta Kutyniok 博士，以及西湖大學講座教授兼蒙特婁工程學院榮譽教授 Mohamad Sawan 博士。有關會議活動的概要，請查閱專業計劃。

ICIP 2024 將聚集企業、政府和學術研究人員、各大領域的全球頂尖領導者 - 立即註冊。

關於IEEE Signal Processing Society

作為 IEEE 在 1948 年首個創立的協會，Signal Processing Society 係全球訊號處理工程師及業界專家的頂尖機構。

關於IEEE

IEEE 是全球最大的技術專業組織，致力於推動科技進步造福人類。IEEE 憑藉其高引用率的學術刊物、國際會議、技術標準以及豐富的專業與教育活動，已成為航空航天、電腦與通訊、生醫工程、電力及消費電子等領域備受信賴的權威機構。

傳媒聯絡：Caroline Johnson - 會議、行銷和數據分析總監，[email protected]

SOURCE IEEE Signal Processing Society