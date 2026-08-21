Conferência Mundial de Robótica de 2026: Zoomlion apresenta inteligência incorporada industrial

PEQUIM, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (A Zoomlion ou "a Empresa"; 1157.HK) está apresentando suas tecnologias de inteligência incorporada e produtos robóticos para aplicações industriais na Conferência Mundial de Robótica de 2026 (WRC), que ocorrerá de 19 a 23 de agosto de 2026, em Pequim, China.

Um robô humanoide Zoomlion realiza a pré-montagem de espelhos retrovisores na Conferência Mundial de Robótica

Desde 2015, o WRC reúne empresas, pesquisadores e representantes da indústria para apresentar os avanços na robótica e suas aplicações práticas. A edição de 2026 concentra-se na colaboração entre humanos e robôs e em uma maior harmonização entre o desenvolvimento tecnológico e a demanda industrial.

Uma Mostra dos Sistemas de Inteligência Incorporada da Zoomlion

No WRC, a Zoomlion apresenta o robô humanoide bípede Z01, o robô humanoide sobre rodas Z03 e os cães robôs quadrúpedes D15 e D40, bem como seus módulos de articulação desenvolvidos internamente.

Estes produtos robóticos refletem a aplicação da inteligência incorporada pela Zoomlion para solucionar problemas práticos de fabricação, como triagem flexível, montagem de precisão e manuseio de chicotes elétricos, com cada robô configurado para os requisitos da tarefa atribuída.

O estande da Zoomlion apresenta o Robot Ops, um sistema operacional de inteligência incorporada que estreou na Hannover Messe em abril de 2026. Concebido como uma plataforma de desenvolvimento profissional para inteligência incorporada na era do Software 3.0, o Robot Ops integra quatro módulos principais: Ferramentas básicas, aprendizagem por imitação, aprendizagem por reforço e orquestração de tarefas. Ele oferece suporte a um ciclo de desenvolvimento fechado, abrangendo coleta de dados, treinamento de modelos, simulação e validação, bem como implantação e operações.

A plataforma foi projetada para suportar aplicações que envolvem robôs humanoides, robôs industriais, máquinas de construção e direção autônoma, capacitando as indústrias por meio de uma plataforma integrada única, ao mesmo tempo que oferece um caminho de engenharia padronizado e replicável para a implantação em larga escala de inteligência incorporada.

Juntamente com o Robot Ops, a Zoomlion também apresenta o ZBrain, um sistema de inteligência incorporada que permite aos robôs industriais tradicionais irem além da execução de programas fixos e se tornarem unidades operacionais inteligentes capazes de perceber seu ambiente, entender tarefas, tomar decisões autônomas e executar operações de circuito fechado.

Com a tecnologia ZBrain, os usuários podem emitir instruções de tarefas, após o que o sistema realiza de forma autônoma a detecção, o planejamento, a execução e a verificação. Ele foi projetado para suportar produção de alta variedade e baixo volume, reduzindo significativamente os prazos de implantação, acelerando os ciclos de transição e diminuindo as barreiras à adoção.

Na conferência, a Zoomlion destaca funcionalidades que são comprovadas por testes em situações reais. A Zoomlion validou seus robôs em quase 20 cenários de fabricação na Zoomlion Smart City, onde eles foram implantados em ambientes de fabricação ativos. Essa experiência operacional fornece os dados e o conhecimento necessários para impulsionar a implementação de tecnologias inteligentes e produtos robóticos em larga escala na indústria.

Demonstrações industriais e interativas

Os visitantes podem experimentar em primeira mão as capacidades dos robôs da Zoomlion por meio de uma série de demonstrações industriais e interativas. O Z03 realiza a seleção de materiais, classifica itens de formato irregular e completa a pré-montagem de espelhos retrovisores, enquanto o Z01 manuseia e organiza chicotes elétricos. As demonstrações também incluem apresentações de dança sincronizadas, visitas guiadas por robôs e interações com o Z01 baseadas em gestos.

A empresa está avançando a inteligência incorporada da pesquisa laboratorial para aplicações industriais implementáveis e apoiando a manufatura inteligente em diversos setores.

Os visitantes do WRC 2026 podem encontrar a Zoomlion no estande D403 no pavilhão D.

FONTE Zoomlion