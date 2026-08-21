Conferencia Mundial de Robótica 2026: Zoomlion presenta la inteligencia incorporada industrial

PEKÍN, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la compañía"; 1157.HK) muestra sus tecnologías de inteligencia incorporada y productos robóticos para aplicaciones industriales durante la celebración de la Conferencia Mundial de Robótica 2026 (WRC), que se celebra del 19 al 23 de agosto de 2026 en Pekín, China.

A Zoomlion humanoid robot performs rearview-mirror pre-assembly at the World Robot Conference

Desde el año 2015, la WRC ha reunido a empresas, investigadores y representantes del sector para llevar a cabo demostraciones de los avances en robótica y sus aplicaciones prácticas. La edición de 2026 se centra en la colaboración humano-robot y en una mayor alineación entre el desarrollo tecnológico y la demanda industrial.

Una muestra de los sistemas de inteligencia integrada de Zoomlion

En la WRC, Zoomlion presenta el robot humanoide bípedo Z01, el robot humanoide con ruedas Z03 y los perros robot cuadrúpedos D15 y D40, además de sus módulos articulares de desarrollo propio.

Estos productos robóticos son un reflejo de la aplicación de la inteligencia incorporada por parte de Zoomlion para hacer frente a problemas prácticos de fabricación, como la clasificación flexible, el ensamblaje de precisión y la manipulación de mazos de cables, con cada robot configurado según los requisitos de la tarea asignada.

El expositor de Zoomlion presenta Robot Ops, un sistema operativo de inteligencia incorporada que debutó en la Feria de Hannover en abril de 2026. Diseñado como una plataforma de desarrollo profesional para la inteligencia incorporada en la era del Software 3.0, Robot Ops integra cuatro módulos principales: herramientas básicas, aprendizaje por imitación, aprendizaje por refuerzo y orquestación de tareas. Admite un ciclo de vida de desarrollo de circuito cerrado que integra la recopilación de datos, el entrenamiento del modelo, la simulación y la validación, además de la implementación y las operaciones.

La plataforma se ha diseñado con el objetivo de proporcionar soporte a aplicaciones que involucran robots humanoides, robots industriales, maquinaria de construcción y conducción autónoma, potenciando a las industrias a través de una única plataforma integrada y proporcionando una ruta de ingeniería estandarizada y replicable destinada al despliegue a gran escala de inteligencia incorporada.

Además de Robot Ops, Zoomlion también presenta ZBrain, un sistema de inteligencia incorporada que permite a los robots industriales tradicionales ir más allá de la ejecución de programas fijos y pasar a ser unidades operativas inteligentes que sean capaces de percibir su entorno, comprender tareas, tomar decisiones autónomas y ejecutar operaciones de bucle cerrado.

Gracias a ZBrain, los usuarios pueden llevar a cabo la emisión de instrucciones de tareas, tras lo cual el sistema realiza de forma autónoma la detección, la planificación, la ejecución y la verificación. Está diseñado para soportar la producción de alta variedad y bajo volumen, acortando significativamente los plazos de implementación, acelerando los ciclos de cambio y reduciendo además las barreras de adopción.

En la conferencia, Zoomlion destaca capacidades basadas en pruebas reales. Zoomlion ha validado sus robots en casi 20 escenarios de fabricación en Zoomlion Smart City, donde se han implementado en entornos de fabricación activos. Esta experiencia operativa proporciona los datos y el conocimiento necesarios para impulsar las tecnologías inteligentes y los productos robóticos hacia una implementación industrial a gran escala.

Demostraciones industriales e interactivas

Los visitantes pueden experimentar de primera mano las capacidades de los robots de Zoomlion por medio de una serie de demostraciones industriales e interactivas. El modelo Z03 realiza la selección de materiales, clasifica objetos de formas irregulares y completa el preensamblaje de espejos retrovisores, mientras que el modelo Z01 manipula y organiza mazos de cables. Las demostraciones también incluyen actuaciones de danza sincronizada, visitas guiadas por robots e interacciones gestuales con el modelo Z01.

La empresa está impulsando la inteligencia incorporada desde la investigación de laboratorio hasta las aplicaciones industriales implementables y apoyando la fabricación inteligente en diversos sectores.

Los visitantes de la WRC 2026 pueden encontrar a Zoomlion en el expositor D403 del pabellón D.