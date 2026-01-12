Conforto inteligente, eficiência energética e bem-estar definem o futuro do ar-condicionado residencial em 2026

Na CES 2026, a LG mostra como inteligência artificial, economia de energia e personalização estão transformando a climatização doméstica em uma aliada do bem-estar e da rotina das famílias.

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O ar-condicionado residencial deixou de ser apenas um equipamento funcional para se tornar um elemento estratégico da casa conectada. Em 2026, a climatização avança de vez para a era do conforto inteligente, combinando inteligência artificial, eficiência energética e cuidado com o bem-estar como pilares centrais da experiência do consumidor. Para a LG Electronics, essas transformações já são realidade e fazem parte do desenvolvimento contínuo de soluções que antecipam as demandas do consumidor.

Uma das principais tendências desse novo cenário é a personalização do conforto. Com a evolução da inteligência artificial embarcada, os aparelhos agora aprendem os hábitos dos usuários, ajustando automaticamente temperatura, direção do vento e intensidade de funcionamento. O conforto térmico deixa de depender de comandos constantes e passa a atuar de forma proativa, respeitando rotinas, preferências e até padrões de sono. Na LG, essa lógica já está presente em tecnologias que colocam a climatização como uma aliada silenciosa e econômica do dia a dia.

A eficiência energética inteligente é outro movimento que ganha ainda mais relevância em 2026. Em um contexto de maior atenção ao consumo de energia, o ar-condicionado evolui de equipamento passivo para um gestor ativo dentro do lar. Esse conceito já se materializa em soluções como o LG DUAL Inverter AI Air, que incorpora o AI kW Manager como ferramenta prática para monitorar o consumo em tempo real e realizar ajustes automáticos de operação.

Por meio do aplicativo no celular, o usuário pode definir exatamente quanto deseja gastar no mês com o uso do ar-condicionado. A inteligência artificial monitora o consumo em tempo real e, ao identificar a possibilidade de ultrapassar o limite estipulado, realiza pequenos ajustes automáticos na operação para manter tudo dentro do planejado, sem comprometer o conforto térmico.

Essa lógica de eficiência aplicada à rotina se estende a outros recursos que passam a ganhar protagonismo na climatização residencial. O Sensor de Janela Aberta permite que o ar-condicionado identifique situações comuns de desperdício, como portas ou janelas abertas. Ao detectar uma variação brusca de temperatura, o sistema entra automaticamente em modo de economia e envia um alerta ao usuário pelo celular, evitando consumo desnecessário de energia e tornando o uso mais consciente.

O bem-estar integral também se consolida como critério central. Mais do que atingir a temperatura ideal, o ar-condicionado considera fatores como qualidade do ar, operação silenciosa e distribuição mais suave do fluxo de vento. Tecnologias que evitam jatos diretos, reduzem ruídos e promovem ambientes mais confortáveis atendem a uma demanda crescente por casas que favoreçam descanso, concentração e qualidade de vida — um caminho no qual a LG vem investindo de forma consistente.

A conectividade completa esse novo cenário. Por meio da plataforma LG ThinQ, o ar-condicionado se integra a outros dispositivos da casa, viabilizando controle remoto, automações e comandos por voz. Essa conectividade amplia a experiência do usuário e torna o equipamento um aliado ativo da rotina doméstica.

"Estamos vivendo uma mudança clara na forma como as pessoas se relacionam com o conforto térmico. Em 2026, o ar-condicionado passa a atuar como um aliado ativo da rotina, aprendendo, se adaptando e cuidando do ambiente de forma autônoma, refletindo um caminho que a LG construiu ao longo dos anos", afirma Lucas Nogueira, gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil. "A tecnologia deixa de ser percebida como complexa e passa a trabalhar silenciosamente para entregar bem-estar real, economia e tranquilidade no dia a dia."

Ao antecipar essas transformações, a LG reforça seu papel como pioneira na evolução da climatização residencial, traduzindo inovação tecnológica em benefícios práticos para o consumidor brasileiro e consolidando soluções que unem inteligência artificial, eficiência energética e conforto personalizado a uma visão de futuro mais simples, humana e conectada.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 foi o palco da visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque foi a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estendeu do conceito de "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial deu forma a essa visão.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859764/Picture3.jpg

FONTE LG Electronics Brasil