IA em Ação na CES 2026: Inovação em sintonia com você

LG apresentou na CES 2026 sua visão de 'Inteligência Afetiva' com um ecossistema de inovações para casa, mobilidade e entretenimento que se molda ao usuário

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na CES® 2026, a LG Electronics não falou apenas sobre IA – mostramos como ela se parece quando está integrada ao cotidiano.

Sob o tema "Inovação em sintonia com você", nossa exposição se desdobrou como um conjunto de ambientes conectados que abrangem o lar, a mobilidade e o entretenimento. Juntos, eles mostraram como nossa Inteligência Afetiva sente o que está acontecendo, entende o contexto e responde de maneiras que parecem naturais e úteis.

Divulgação LG

Em vez de tratar a IA como algo trancado dentro de dispositivos, focamos em como ela se move através dos espaços. Cozinhas, salas de estar, veículos e configurações de entretenimento tornaram-se parte de uma única experiência conectada, onde TVs, eletrodomésticos, robôs, softwares e sensores trabalhavam silenciosamente juntos nos bastidores. Esta foi a IA em Ação no espaço da feira.

Uma abertura visual – e o retorno de um ícone

Essa história começou no momento em que os visitantes entraram.

O Monumento In Tune foi construído com 38 TVs LG OLED evo W6, True Wireless Wallpaper, dispostas para parecer que flutuavam no ar e sincronizadas em uma única tela visual contínua. Com apenas 9 milímetros de espessura, a tela reviveu nosso icônico design de TV Wallpaper, introduzido pela primeira vez em 2017 – agora atualizado com conectividade True Wireless e nossa mais avançada tecnologia de imagem, a Hyper Radiant Color Technology.

Não foi apenas uma declaração de design. Foi um símbolo de como a LG une estética, engenharia e inteligência em uma única experiência.

A experiência de visualização contínua

Na zona Viewing in Tune, essa ideia continuou. As TVs de papel de parede se misturavam diretamente às paredes, alimentadas pelo novo processador de IA α (Alpha) 11 Gen3, para entregar imagens sem reflexos, com profundidade e realismo que pareciam mais olhar pela janela do que para uma tela.

O mapeamento de projeção estendeu os visuais além das telas, enquanto uma instalação divertida no estilo Goldberg mostrou como o webOS se adapta aos hábitos individuais de visualização – transformando a TV em algo realmente pessoal.

A estrada responsiva

A zona Ride in Tune reinventou o carro como um parceiro de mobilidade inteligente e responsivo.

Um para-brisa movido por IA sobrepôs o mundo real com realidade aumentada – transformando túneis em florestas oníricas e estradas abertas em cenas flores de cerejeira flutuantes. As soluções de câmeras e visão no interior observavam sinais de fadiga do motorista e mudavam suavemente para a direção autônoma quando necessário. Displays transparentes nas janelas traseiras mantinham os passageiros conectados ao que acontecia do lado de fora.

Juntos, mostraram como a condução se torna mais calma, segura e intuitiva quando a IA entende tanto a estrada quanto as pessoas dentro do veículo.

Mundos de imersão total

Em Entertainment in Tune, os visitantes entraram em experiências multissensoriais feitas para brincadeira, som e narrativa.

Um espaço inspirado em Elden Ring, criado em colaboração com a comunidade do Reddit, cercava os jogadores com visuais e sons que iam muito além da tela. Nas proximidades, fãs de corrida se alinharam para experimentar um cockpit panorâmico feito de três monitores OLED UltraGear™ curvos.

O som uniu tudo isso através do xboom Studio, onde o artista multi-platina e empreendedor de tecnologia will.i.am apresentava transmissões diárias ao vivo. Em outras ocasiões, os visitantes exploravam as Personas de DJ com IA e selecionavam streams musicais, transformando o entretenimento em algo mais interativo e vivo.

Robôs domésticos, rumo a Lar sem Esforço

Em Living in Tune, oferecemos um vislumbre da Lar sem Esforço – um futuro onde o trabalho doméstico silenciosamente desaparece em segundo plano.

No centro esteva o LG CLOiD™ – nosso robô especializado em casa, movido por IA – projetado para funcionar com segurança e confiabilidade em ambientes reais enquanto navegava por uma cozinha e sala de estar reais com dois braços articulados e mobilidade autônoma. Adaptou-se a diferentes estilos de vida, ajudando uma família ocupada a preparar o café da manhã, apoiando um único profissional com tarefas domésticas e proporcionando cuidados ambientes para um idoso ativo.

Impulsionado pela plataforma LG ThinQ™, o CLOiD mostrou como eletrodomésticos, sensores e serviços de IA podem trabalhar juntos para antecipar necessidades, prevenir problemas e manter a casa funcionando de forma fluida – sem comandos de voz constantes.

Design magistral, inteligência profunda

A zona Mastery in Tune celebrou o 10º aniversário da LG SIGNATURE, apresentando espaços de convivência onde design refinado e inteligência avançada se encontram.

No centro estava o transparente LG SIGNATURE OLED T, que mudava sem esforço de um vidro transparente para uma tela vibrante. Ao redor dele havia soluções inteligentes para casa, incluindo uma geladeira LG SIGNATURE com IA conversacional para gerenciamento de alimentos e um fogão de forno LG SIGNATURE com IA Gourmet, que reconhece ingredientes e seleciona as configurações certas de cozinha.

Uma colaboração com a marca italiana de vida de luxo Poliform reuniu madeiras finas, metais e tecidos – criando espaços onde a tecnologia de alto desempenho parecia tão natural quanto móveis premium.

Design cuidadoso para todos

A jornada terminou com In Tune for Everyone, dedicado à filosofia Design for All da LG.

Ideias simples e cuidadosas mostraram como pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença – desde uma folha colorida de alto contraste que ajuda usuários com deficiência visual a encontrar um aspirador robô, até uma alça de arruela projetada para ser aberta com um braço em vez de uma mão. Muitas dessas ideias vieram do LG Comfort Kit, um conjunto de acessórios criado para facilitar o uso dos eletrodomésticos do dia a dia para todos.

Inteligência afetiva em ação

O estande da LG na CES 2026 não foi sobre um produto ou um único avanço. Era sobre o que acontece quando IA, dispositivos e espaços começam a trabalhar juntos.

Do Lar sem Esforço a veículos inteligentes, de displays OLED a som imersivo, mostramos como a Inteligência afetiva percebe, pensa e age em tempo real – adaptando-se às pessoas em vez de pedir que elas se adaptem à tecnologia.

Foi assim que "Inovação em sintonia com você" se manifestou na CES 2026.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2861577/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil