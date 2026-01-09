LG Electronics expande sua linha de TVs Lifestyle com a nova Gallery TV inspirada em arte

Nova Gallery TV e LG Gallery+ completam a curadoria personalizada de espaços

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará a mais recente adição ao seu portfólio de telas lifestyle na CES® 2026. A LG estreia a LG Gallery TV, uma tela dedicada que completa a experiência de curadoria de ambientes oferecida pela diversificada coleção de mais de 4.500 conteúdos disponíveis no serviço LG Gallery+.

Projetada para consumidores atentos ao design de interiores, a LG Gallery TV leva uma atmosfera sofisticada de galeria diretamente para dentro de casa, integrando tecnologia de forma harmoniosa ao estilo pessoal.

Desenvolvido em colaboração com curadores de museus, o "Modo Galeria" da TV otimiza cor e brilho para reproduzir a textura visual de obras-primas originais. No centro dessa capacidade está uma tela especializada que reduz o ofuscamento e minimiza reflexos, proporcionando uma experiência de visualização semelhante à de uma obra de arte. A TV também ajusta automaticamente a qualidade da imagem de acordo com as mudanças na iluminação ambiente, mantendo a nitidez ao longo do dia.

Disponível nos modelos de 55 e 65 polegadas, a Gallery TV apresenta um design ultrafino, para instalação rente à parede, com molduras magnéticas personalizáveis¹. Ela também oferece ampla memória interna para que os usuários possam selecionar e armazenar seus conteúdos favoritos. Além de sua função como tela artística, o modelo entrega uma experiência premium de entretenimento, impulsionada pela tecnologia MiniLED da LG e pelo processador α (Alpha) 7 com IA, combinando impressionantes imagens em 4K com áudio imersivo AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 canais).

A experiência Gallery TV é completada pelo serviço LG Gallery+. O LG Gallery+ funciona como uma plataforma abrangente de design de interiores que transforma telas em elementos versáteis de decoração, com uma biblioteca de mais de 4.500 obras atualizadas mensalmente². Com um amplo espectro que vai de belas-artes a cenas cinematográficas, visuais de jogos e animações, a plataforma permite que os usuários decorem suas casas com imagens alinhadas aos seus gostos pessoais.

Além da biblioteca predefinida, os usuários podem personalizar ainda mais seus ambientes criando imagens próprias com IA generativa ou exibindo memórias especiais de suas bibliotecas de fotos pessoais. O LG Gallery+ também aprimora a atmosfera do espaço ao incorporar música de fundo. Os usuários podem escolher faixas integradas de acordo com o seu humor ou transmitir suas próprias playlists via Bluetooth.

Em última análise, o LG Gallery+ permite que os clientes transformem suas TVs em centros dinâmicos de criatividade. O serviço está disponível em toda a linha de TVs da LG.

"Continuaremos a liderar o mercado ao expandir nossa linha de TVs lifestyle, transformando a tela em uma companheira que se adapta de forma fluida às preferências de nossos clientes", afirmou Park Hyoung-sei, presidente da LG Media Entertainment Solution Company. "Nosso objetivo é enriquecer a vida dos consumidores, oferecendo liberdade para projetar cada aspecto de seu espaço pessoal."

A LG exibiu toda a sua linha de Art TVs, incluindo a nova Gallery TV, na CES 2026, demonstrando como as telas podem ir além do entretenimento tradicional e se tornar elementos versáteis e orientados ao design no lar moderno.

¹ A disponibilidade das molduras acopláveis da Gallery TV pode variar conforme o país. Um tipo está incluído, e outro é vendido separadamente.

² O LG Gallery+ oferece uma versão gratuita básica nas TVs LG, enquanto a versão completa requer assinatura mensal via webOS Pay. A disponibilidade varia conforme a região.

Sobre a LG Electronics Media Entertainment Solution Company

A LG Media Entertainment Solution Company (MS) é uma inovadora reconhecida em televisores, áudio, displays e plataformas de smart TV. A MS aprimora a experiência de entretenimento com seus TVs OLED — renomados pelo preto perfeito e cores precisas — e TVs LCD premium Micro RGB e QNED, todos impulsionados pela plataforma personalizada webOS. A empresa também oferece soluções de Tecnologia da Informação (monitores gamer e corporativos, laptops, projetores, dispositivos em nuvem e monitores médicos), além de soluções de Signage (Micro LED, sinalização digital, displays para hotelaria e softwares de sinalização), desenvolvidas para maximizar a eficiência no trabalho e entregar alto valor aos clientes. Para mais notícias sobre a LG, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

