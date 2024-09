Congresso EADV 2024: Semaglutida melhora os resultados para pacientes obesos com doença de pele comum, mostra novo estudo

Um estudo pioneiro, apresentado hoje no Congresso EADV 2024, demonstra o potencial significativo da semaglutida no tratamento da hidradenite supurativa (HS), uma condição de pele comum e crônica, em pessoas com obesidade.

AMSTERDÃ, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Este é o primeiro estudo a explorar o uso de semaglutida para HS, um marco importante na busca por tratamentos eficazes para esta condição dolorosa e debilitante.

Atualmente, estima-se que a HS afete aproximadamente 1 em cada 100 pessoas, sendo a obesidade um fator de risco significativo. A condição é caracterizada por abscessos dolorosos e cicatrizes, que podem afetar gravemente a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos avanços no controle da HS, os tratamentos eficazes permanecem limitados e podem causar efeitos colaterais graves, destacando a necessidade de opções de tratamento alternativas e mais bem toleradas.

O estudo, que examinou dados de junho de 2020 a março de 2023, avaliou os resultados de saúde de 30 pacientes obesos com estágios variados de HS. Os pacientes receberam semaglutida – um peptídeo semelhante ao glucagon (GLP) -1RA – em uma dose média semanal de 0,8 mg por um período médio de 8,2 meses.

Os resultados mostraram melhorias acentuadas nos resultados dos pacientes em várias medidas importantes.

Os pacientes experimentaram menos surtos de HS, com a frequência desses episódios reduzindo de uma vez a cada 8,5 semanas, em média, para uma vez a cada 12 semanas. A qualidade de vida também melhorou significativamente, refletida na redução da pontuação do Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DQLI) de uma média de 13/30 para 9/30.

O IMC médio dos pacientes diminuiu de 43,1 para 41,5 e seu peso médio caiu significativamente de 117,7 kg para 111,6 kg, com um terço dos pacientes perdendo 10 kg ou mais durante o período de tratamento.

Outras alterações positivas foram observadas nos marcadores bioquímicos avaliados. Os níveis de HbA1c diminuíram de 39,3 para 36,6, indicando melhor controle glicêmico, enquanto os níveis médios de PCR caíram de 7,8 para 6,9, significando redução da inflamação.

O Dr. Daniel Lyons, investigador principal, explica: "Os nossos resultados sugerem que a semaglutida, mesmo em doses modestas, pode oferecer benefícios substanciais no tratamento da HS. Embora o papel do medicamento na promoção da perda de peso esteja bem estabelecido, o que é particularmente empolgante é seu potencial para reduzir também a frequência de surtos de HS, contribuindo para as notáveis melhorias observadas na qualidade de vida dos pacientes."

O Dr. Lyons acrescenta: "Os resultados são altamente encorajadores e podem representar um grande avanço no tratamento da HS. Para aproveitar esse progresso, são necessários ensaios clínicos randomizados maiores para validar essas descobertas."

