EADV Congress 2024：新研究表明，Semaglutide 有助改善肥胖患者常見皮膚問題的療效

今天在 EADV Congress 2024 上發表的一項開創性研究顯示，semaglutide 在治療肥胖症患者常見的慢性化膿性皮膚炎 (HS) 方面具有顯著的潛力。

阿姆斯特丹2024年9月25日 /美通社/ -- 這是第一項研究半月桂醇用於 HS 的研究，標誌著尋找有效治療這種痛苦和疲勞疾病的有效治療方面的關鍵里程碑。

目前估計，HS 會影響約每 100 人中的 1 人，而肥胖是重要的風險因素。這種疾病的特徵是腫脹和疤痕疼痛，可能會嚴重影響患者的生活質量。儘管在治療 HS 方面有進步，但有效的治療方法仍然有限，並且可能引起嚴重的副作用，反映出對替代性和耐受性更好的治療方案的需求。

此研究檢查了 2020 年 6 月至 2023 年 3 月的數據，評估了 30 名 HS 不同階段的肥胖患者的健康結果。患者接受胰高血糖素類肽 (GLP)-1RA semaglutide 治療，平均劑量為 0.8 毫克，每星期一次，平均為期 8.2 個月。

結果顯示在幾個關鍵措施中，患者結果明顯改善。

患者的 HS 爆發時間較少，發作頻率由平均每 8.5 星期一次，降低至每 12 星期一次。生活質量也顯著改善，反映在皮膚科生活質量指數（DQLI）的平均分數，從 13/30 降低至 9/30。

患者的平均 BMI 從 43.1 降至 41.5，平均體重則從 117.7 公斤大幅降至 111.6 公斤，其中三分之一的患者在治療期間減重 10 公斤或以上。

在評估的生化標記中，觀察到進一步的正面變化。HbA1c 水平從 39.3 降至 36.6，表明可以更好地控制血糖，而平均 CRP 水平從 7.8 降至 6.9，則意味著炎症減少。

首席研究人員 Daniel Lyons 博士解釋說：「我們的發現表明，即使在適度劑量中，半乳糖苷也可以在管理 HS 方面帶來重大好處。雖然此藥物在促進體重減輕方面的作用已經確定，但特別令人興奮的是，此藥物還可以降低 HS 爆發頻率的潛力，從而有助顯著改善患者的生活質量。」

Lyons 博士補充說：「這些結果非常令人鼓舞，可能代表 HS 治療方面的重大突破。基於這項進展，需要更大規模的隨機對照試驗，以驗證這些發現。」

SOURCE EADV