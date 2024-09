Congrès EADV 2024 : selon une nouvelle étude, le sémaglutide améliore les résultats des patients obèses souffrant d'une affection cutanée courante

Une étude pionnière, présentée aujourd'hui au congrès EADV 2024, démontre le potentiel significatif du sémaglutide dans le traitement de l'hidradénite suppurée (HS), une affection cutanée courante et chronique chez les personnes souffrant d'obésité.

AMSTERDAM, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Il s'agit de la première étude qui explore l'utilisation du sémaglutide pour l'HS, marquant ainsi une étape critique dans la recherche de traitements efficaces pour cette condition douloureuse et débilitante.

On estime actuellement que l'HS touche environ 1 personne sur 100, l'obésité étant un facteur de risque important. Cette affection se caractérise par des abcès douloureux et des cicatrices, pouvant gravement affecter la qualité de vie des patients. Malgré les progrès réalisés dans la prise en charge de l'HS, les traitements efficaces restent limités et peuvent entraîner des effets secondaires graves, ce qui souligne le besoin d'options thérapeutiques alternatives et mieux tolérées.

L'étude, qui a examiné les données de juin 2020 à mars 2023, a évalué les résultats de santé de 30 patients obèses à différents stades de l'HS. Les patients ont reçu du sémaglutide - un peptide de type glucagon (GLP-1 RA) - à une dose moyenne de 0,8 mg une fois par semaine pendant une durée moyenne de 8,2 mois.

Il ressort des résultats une nette amélioration pour les patients dans plusieurs domaines clés.

Les patients ont ressenti moins de poussées de l'HS, la fréquence de ces épisodes passant d'une moyenne d'une fois toutes les 8,5 semaines à une fois toutes les 12 semaines. La qualité de vie s'est également améliorée de manière significative, comme en témoigne la réduction du score de l'indice de qualité de vie en dermatologie (DQLI), qui est passé d'une moyenne de 13/30 à 9/30.

L'IMC moyen des patients est passé de 43,1 à 41,5, et leur poids moyen a baissé de manière significative de 117,7 kg à 111,6 kg, un tiers des patients ayant perdu 10 kg ou plus au cours de la période de traitement.

D'autres changements positifs ont été observés au niveau des marqueurs biochimiques évalués. Les taux d'HbA1c sont passés de 39,3 à 36,6, ce qui indique un meilleur contrôle de la glycémie, tandis que les taux moyens de CRP sont passés de 7,8 à 6,9, ce qui indique une réduction de l'inflammation.

Le Dr Daniel Lyons, chercheur principal, explique : « Nos résultats suggèrent que le sémaglutide, même à des doses modestes, peut offrir des avantages substantiels dans la gestion de l'HS.s Si le rôle de ce médicament dans la perte de poids est bien établi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est sa capacité à réduire la fréquence des poussées de l'HS, contribuant ainsi aux améliorations notables observées dans la qualité de vie des patients ».

Le Dr Lyons ajoute : « Les résultats sont très encourageants et pourraient représenter une avancée majeure dans le traitement de l'HS. Pour tirer parti de ces progrès, des essais contrôlés randomisés de plus grande envergure sont nécessaires pour valider ces résultats ».