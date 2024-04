Conheça a extensa linha de inovações em impressão da Pantum na 135ª Feira de Cantão

GUANGZHOU, China, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Pantum participa da 135ª Feira de Cantão, destacando sua dedicação à inovação e ambição em relação à sua presença no mercado global. O evento, previsto para iniciar no dia 15 de abril no Complexo da Feira de Cantão, em Guangzhou, na China, servirá de palco para a Pantum apresentar suas mais novas tecnologias de impressão.

Pantum at 135th Canton Fair

No Estande B32-34, C10-12 no Hall 6.1, a Pantum planeja demonstrar suas mais recentes conquistas em tecnologia de impressão, incluindo inúmeras impressoras monocromáticas e coloridas, impressoras de etiquetas de última geração e scanners de alto desempenho.

Lançamento de produto inovador: impressoras A3 para grandes grupos de trabalho

A Pantum está entusiasmada em apresentar vários novos produtos, marcando um progresso significativo com o objetivo de atender aos diversos requisitos de impressão. Entre os destaques estão as impressoras A3, que combinam eficiência com alta qualidade, e são perfeitamente adequadas aos diversos ambientes de escritório: a CM230ADN da série Utility e a CM330ADN e CM9706DN da série Ultra.

Estas séries oferecem impressão, cópia e digitalização altamente produtivas e profissionais.

Proteja dados confidenciais com recursos adicionais de segurança ou impressão confidencial.

Navegue sem esforço pelas tarefas com as interfaces intuitivas da tela colorida sensível ao toque.

Soluções de impressão para profissionais: impressoras A4 para usuários de nível médio e empresarial

A exposição também apresentará a BP4200DW e a BM4200ADN da Efficient Pro Series; a BP5200DW e a BM5200ADW da série Elite Pro, abrangendo impressoras A4 monocromáticas de função única e multifuncionais projetadas para produtividade e economia.

Estas impressoras oferecem um intervalo de velocidade de impressão rápida de 33 a 42 páginas por minuto.

Oferece instalação de driver sem driver ou em uma etapa.

Equipadas com um Alimentador Automático de Documentos (ADF), são compatíveis com a impressão automática em frente e verso e função de correção de cartão de identificação.

Promova a sustentabilidade com compliance com os padrões ENERGY STAR ® 3.0.

Além de suas últimas inovações, a Pantum também pretende apresentar uma seleção de modelos de sua extensa linha de produtos. Isso inclui a série Smart Classic (por exemplo, BP2300W, BM2300AW), conhecida por sua eficiência e facilidade de uso, e as CP2100DW e CM2100ADW da série Vibrant 20, impressoras laser coloridas versáteis, simples e multifuncionais. A linha de impressoras e scanners de etiquetas da Pantum também será apresentada na Feira.

Estes lançamentos destacam o compromisso da Pantum em oferecer uma ampla seleção de soluções de impressão, com foco na eficiência, qualidade e versatilidade. Por meio de constante inovação e aprimoramento de produtos, a Pantum aspira atender às novas necessidades de sua clientela, afirmando sua dedicação em redefinir o setor de impressão. A Pantum convida cordialmente os visitantes ao nosso estande para explorar os nossos mais recentes desenvolvimentos e descobrir como estamos reimaginando os padrões da tecnologia de impressão.

Sobre Pantum

Fundada em 2010, a Pantum é uma fabricante de impressoras, com negócios que abrangem impressoras, materiais de impressão e soluções e serviços de impressão. Iniciando sua expansão internacional em 2011, hoje atua em mais de 110 países. Com sua tecnologia patenteada, a Pantum está empenhada em atender às necessidades de impressão em constante evolução, oferecendo produtos econômicos, fáceis de usar e de baixo consumo de energia, assim como soluções de impressão confiáveis.

