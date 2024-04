Découvrez la gamme étendue d'innovations d'impression de Pantum à la 135e Foire de Canton

GUANGZHOU, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pantum participe à la 135e Foire de Canton, ce qui souligne son dévouement à l'innovation et son ambition d'être présent sur le marché mondial. L'événement, qui débutera le 15 avril au complexe de la Foire de Canton à Guangzhou, en Chine, sera l'occasion pour Pantum de présenter ses toutes dernières technologies d'impression.

Pantum at 135th Canton Fair

Au stand B32-34, C10-12 dans le hall 6.1, Pantum présentera ses dernières réalisations en matière de technologie d'impression, notamment une gamme d'imprimantes monochromes et couleur, des imprimantes d'étiquettes de pointe et des scanners haute performance.

Nouveaux produits innovants : imprimantes A3 pour les grands groupes de travail

Pantum a le plaisir de présenter plusieurs nouveaux produits, marquant ainsi une avancée significative dans la satisfaction des diverses exigences en matière d'impression. Il s'agit notamment d'imprimantes A3 alliant efficacité et haute qualité, parfaitement adaptées à divers environnements bureautiques : l'imprimante CM230ADN de la série Utility et les imprimantes CM330ADN et CM9706DN de la série Ultra.

Ces séries proposent des fonctions d'impression, de copie et de numérisation hautement productives et professionnelles.

Protégez vos données sensibles grâce aux fonctions de sécurité ou d'impression confidentielle.

Effectuez vos tâches sans effort grâce aux interfaces intuitives à écran tactile couleur.

Solutions d'impression pour les professionnels : imprimantes A4 pour les utilisateurs moyens et les entreprises

Pantum présentera également les imprimantes BP4200DW et BM4200ADN de la série Efficient Pro, ainsi que les imprimantes BP5200DW et BM5200ADW de la série Elite Pro, des imprimantes A4 monochromes monofonctions et multifonctions conçues pour la productivité et la rentabilité.

Ces imprimantes présentent une vitesse d'impression rapide de 33 à 42 pages par minute.

Installation du pilote automatique ou en une seule étape.

Dotées d'un chargeur automatique de documents, elles prennent en charge l'impression recto-verso automatique et la fonction de correction des cartes d'identité.

Promouvoir le développement durable grâce à la conformité aux normes ENERGY STAR ® 3.0.

Outre ses dernières innovations, Pantum présentera également une sélection de modèles de sa vaste gamme de produits. Cela inclut la série Smart Classic (par exemple, les imprimantes BP2300W et BM2300AW) connue pour son efficacité et sa facilité d'utilisation, et les imprimantes CP2100DW et CM2100ADW de la série Vibrant 20, des imprimantes laser couleur monofonction et multifonction polyvalentes. La gamme d'imprimantes et de scanners d'étiquettes de Pantum sera également présentée au salon.

Ces nouveaux produits soulignent l'engagement de Pantum à fournir un large éventail de solutions d'impression, en mettant l'accent sur l'efficacité, la qualité et la polyvalence. Grâce à une innovation constante et à l'amélioration de ses produits, Pantum aspire à répondre aux besoins changeants de sa clientèle, affirmant ainsi son engagement à redéfinir l'industrie de l'impression. Pantum invite cordialement les visiteurs à se rendre sur notre stand pour découvrir nos derniers développements et la manière dont nous réimaginons les standards de la technologie de l'impression.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes, dont les activités couvrent les imprimantes, les matériaux d'impression, et les solutions et services d'impression. Pantum, qui a commencé son expansion internationale en 2011, est aujourd'hui présente dans plus de 110 pays. Grâce à sa technologie brevetée, Pantum s'engage à répondre à l'évolution des besoins en matière d'impression en proposant des produits économiques, conviviaux et économes en énergie ainsi que des solutions d'impression fiables.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter notre site Web , Facebook , Instagram , X et YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386678/PHOTO.jpg

.