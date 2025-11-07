Conheça os procedimentos que são eficazes para melhorar o rosto flácido após perda de peso induzida por medicamentos

De acordo com ensaio clínico feito pela Galderma, a associação do bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico injetável se mostrou uma ótima abordagem para melhorar mudanças faciais decorrentes do emagrecimento

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A busca pelo emagrecimento a partir do uso de medicamentos específicos, como os análogos de GLP-1, tem se popularizado, trazendo consigo uma nova preocupação estética: as mudanças na pele e aparência do rosto, que podem surgir após a perda rápida de peso.

Um novo estudo1 da Galderma, conduzido com mais de 1.000 pessoas (homens e mulheres entre 25 e 65 anos) que utilizam esses medicamentos no Brasil, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, revelou que quase metade dos entrevistados (48%) observou mudanças significativas no rosto1. Entre elas, está a flacidez da pele, frequentemente observada entre 3 e 6 meses após o início do tratamento de perda de peso (em 45% dos respondentes), e às vezes até antes, entre 1 e 2 meses (28% dos participantes)1.

"Quando falamos sobre a perda de peso pelo uso de medicamentos, alguns dos principais impactos que vemos na pele do rosto são a perda da gordura responsável por acolchoar a pele, que contribui para uma aparência jovem, e de colágeno e elastina, que afeta a qualidade e firmeza da pele. Essas alterações resultam numa sensação de 'derretimento facial', que está associada à maior percepção de flacidez da pele do rosto, além da perda de volume1", comenta a dermatologista Marcia Linhares (CRM-RJ 52601787/ RQE 58363).

Quais os procedimentos estéticos mais indicados para tratar essas mudanças?

De acordo com a dermatologista, a medicina já oferece procedimentos que atuam para melhorar essas mudanças, como o bioestimulador de colágeno e o ácido hialurônico injetável. "A vantagem do uso dos bioestimuladores é a restauração da firmeza e sustentação da pele, enquanto o ácido hialurônico injetável ajuda na reestruturação facial. Nesses casos, iniciar o tratamento estético simultâneo ao tratamento para perder peso pode aumentar as chances de obter resultados mais eficazes, pois conseguimos acompanhar de perto as mudanças no rosto do paciente, ajustando as intervenções estéticas de acordo com cada caso", explica Dra. Marcia.

Além do estudo global, a Galderma também conduziu um ensaio clínico2, nos Estados Unidos, para avaliar a eficácia da combinação de Restylane® (ácido hialurônico injetável) e Sculptra® (bioestimulador de colágeno) em pacientes que experimentaram perda rápida de peso induzida por medicamentos. O protocolo de tratamento começou com os pacientes recebendo a aplicação de Sculptra® e Restylane®. Na Semana 4, foi administrado um segundo tratamento de Sculptra®, com um retoque opcional de Restylane®, e na Semana 8, um terceiro tratamento opcional de Sculptra® foi realizado. Durante o ensaio, e quando indicado, sessões adicionais foram realizadas com os dois produtos. Após um período de 9 meses de acompanhamento, os resultados foram notáveis: o tratamento demonstrou melhorias significativas na qualidade da pele2.

Com tecnologia exclusiva, Sculptra® é o únicoA bioestimulador com ação regenerativa completa3,4B. Além de estimular a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos4-7, ele ainda age aumentando a espessura dérmica5,8 e regenerando a matriz extracelular9 – a estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Já a linha Restylane®, reconhecida por redefinir contornos10-12 e melhorar a qualidade da pele13-15, conta com amplo portfólio de géis de ácidos hialurônicos injetáveis para todas as áreas da face, que entregam naturalidadeC e personalização11,16-19D.

Procedimentos estéticos aliados ao skincare diário

Além dos procedimentos estéticos injetáveis, a dermatologista explica que também existem dermocosméticos que podem ser incluídos na rotina de skincare. "É possível investir em cuidados mais intensos, com produtos que apresentem formulações e tecnologias diferenciadas, que contribuem para o processo de regeneração da pele. Já existem alguns que, inclusive, estimulam a produção de proteínas que ajudam a manter a firmeza dela, como o colágeno e a elastina, e podem ser usados para preparar a pele para receber os procedimentos estéticos", comenta a médica.

É o caso de Alastin®, marca de skincare regenerativo da Galderma. Alguns produtos da linha possuem a exclusiva e patenteada Tecnologia TriHex®, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Entre eles, está Alastin® Restorative Skin Complex, um sérum facial que estimula a capacidade natural da pele de produzir essas duas proteínas, além de amenizar as rugas e melhorar a textura da pele. A associação do produtoE com Sculptra®, por exemplo, já favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e fotodano da pele20.

Vale ressaltar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

