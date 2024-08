Conheça Sculptra, o bioestimulador de colágeno com o melhor perfil de segurança do mercado(*4)

Entenda como a ação desse tratamento pode auxiliar na melhoria da flacidez e firmeza da pele

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Estamos vivendo cada vez mais e é natural que queiramos viver melhor, inclusive no que tange à aparência e qualidade da pele. É o que revela o Next by Galderma, relatório que identifica as principais tendências que moldarão o futuro do setor. Uma delas, chamada de "Beleza Proativa", explica bem como as gerações mais novas já estão se preparando para o futuro, enfatizando a importância de abordar o envelhecimento antes que ele seja aparente e como os procedimentos estéticos injetáveis podem ser aliados nesse processo.

De acordo com a dermatologista Adriana Vilarinho (CRM-SP 78300), conforme os anos vão avançando, a pele vai passando por alterações naturais, e uma das mais significativas é a perda progressiva de colágeno. "A partir dos 20 anos, perdemos, em média, 1% de colágeno ao ano1-2. Isso ocorre porque a enzima responsável por degradar as fibras de colágeno na pele aumenta sua atividade, o que resulta em perda de elasticidade, viço e sustentação, levando à flacidez e ao surgimento de linhas de expressão. Para esses casos, um dos tratamentos que eu costumo recomendar ao aos meus pacientes é a aplicação de bioestimulador de colágeno, uma substância injetável, composta por ácido poli-L-láctico, que estimula a pele a produzir mais dessa proteína, para melhorar a firmeza e qualidade da pele", explica.

Um dos bioestimuladores disponíveis no mercado é Sculptra®. Com 25 anos de história e evolução de produto, sempre pensando no paciente e pautado em estudos científicos comprovados, o produto se destaca por apresentar tecnologia PLLA-SCATM3 e o melhor perfil de segurança entre os PLLAs (ácido poli-L-lático) existentes no mercado*4. A sigla SCA indica o processo de produção exclusivo e patenteado de Sculptra®, feito a partir de partículas selecionadas, em formato de placa e não porosas, que apresentam degradação mais lenta5, o que permite uma resposta tecidual mais prolongada5 e com menor índice de efeitos adversos quando comparado aos concorrentes do mercado6-7.

"Minha prioridade como profissional é a saúde e o bem-estar dos meus pacientes. A escolha de produtos seguros e eficazes para procedimentos estéticos injetáveis é a base da minha relação com o paciente. É a garantia de resultados satisfatórios e duradouros e a prevenção de complicações, construindo confiança em cada etapa", explica Dra. Adriana Vilarinho.

Além disso, com longa duração comprovada de mais de 2 anos8, Sculptra® ainda se destaca por apresentar duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno**9 e estimula sua produção na pele em 66,5%10, em 3 meses, aumentando sua espessura em 73%, em média, após 12 meses11.

A aplicação de Sculptra® deve ser realizada por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

*Dados clínicos de 55 pacientes com complicações por bioestimuladores de colágeno.

**Estudo experimental.

Referências

1 Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br. J Dermatol. 1975; 93:639-643.

2 Uitto J. The role of elastin and collagen in cutaneous aging: intrinsic aging versus photoexposure. J Drugs Dermatol. 2008 Feb;7(2 Suppl):s12-6.

3Morgan, P. Product Manufacturing Process for Poly-L-lactic acid (PLLA-SCA); pôster apresentado no IMCAS 2023

4 Ianhez M, Freire G, Sigrist RM, Colpas P, Faria I, Miot H. Complicações de bloestimuladores no Brasil: descritivo dos produtos, tratamentos e evolução de 55 casos. Pôster apresentado no CBCD 2023.

5 Sedush, Nikita G., et al. Physicochemical characteristics and hydrolytic degradation of polylactic acid dermal fillers: A comparative study. Cosmetics 10.4 (2023): 110.

6 Rayess HM et al. A Cross-sectional Analysis of Adverse Events and Litigation. Facial Plast Surg. 2018 May 1;20(3):207-214.

7 Kadouch J. Calcium hydroxylapatite A review on safety and complications. J Cosmet Dermatol. 2017 Jun;16(2):152-161. doi: 10.1111/jocd.12326.

8 Narins RS, Baumann L, Brandt FS, Fagien S, Glazer S, Lowe NJ, Monheit GD, Rendon MI, Rohrich RJ, Werschler WP. A randomized study of the ecacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62.

9 Oh S, Lee JH, Kim HM, Batsukh S, Sung MJ, Lim TH, Lee MH, Son KH, Byun K. Poly-L-Lactic Acid Fillers Improved Dermal Collagen Synthesis by Modulating M2 Macrophage Polarization in Aged Animal Skin. Cells. 2023 May 5;12(9):1320.

10 Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013 Jun;39(6):915-22.

11 Mest DR and Humble G. Safety and e cacy of poly-L-lactic acid injections in persons with HIV-associated lipoatrophy: the US experience. Dermatol Surg 2006;32:1336-4.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações: www.galderma.com.

FONTE Galderma